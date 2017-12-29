Özersay, İskele ile ilgili projelerini anlattı

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay ve milletvekili adayları bugün İskele Bölgesi’nde yoğun katılımlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Sırası ile İskele merkez, İskele pazar yeri, Kaymakamlık, Kaza mahkemesi ve bölgede bulunan okulları ziyaret eden parti yetkilileri bölge halkı ile kuçaklaşarak, halkın sorunlarını dinledi ve seçim manifestosu temelinde çözüm önerilerini anlattı.

40 yılda 38 hükümet değişikliği ile ortaya çıkan istikrarsız durum sonucunda bölgenin yeteri kadar değer görmediğini belirten Özersay, Turizm, Sağlık, Tarım ve Hayvancılık konularında bölgenin gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılamadığını tam, Halkın Partisi iktidarında üzerinde çalışılan projeler sayesinde Ada’nın bu güzide bölgesinde verimli bir kalkınma sağlanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti.

Bölgede son yıllarda artan turistik tesislerin gerek bölge esnafına gelir getirici bir takım uygulamalarla, gerek ise bölge gençlerinin istihdamının sağlanması konusunda bir hassasiyetleri olduğunu belirten Özersay, tarlalardan çıkan ürünlerin bu gibi yerlerde kullanılması ile Turizm’in bu bölge için lokomotif bir sektör olacağını yazdı.

Özersay ayrıca İskele İlçesi’nin yalnız seçim zamanı hatırlandığını, bölge gençleri arasında kırsal kesim arsası dağıtımında bir eşitsizlik yaratıldığını, Parti Devleti şeklindeki mentalite ile kendi çıkar çevreleri özelinde yapılan uygulamalarla kişiler arasında bir ayrımcılık yapıldığını, Halkın Partisi’nin “Kolay Konut Edinme Projesi” ile bu ayrımcılığın ortadan kalkacağını ve gerçekten ihtiyacı olan kişilerin, tuttuğu parti gözetmeksizin uzun vadede düşük faiz oranları ile Sosyal Konut edinme hakkına ulaşacağını belirtti.

Sosyal Konut Projesi’nin bir kamu- özel ortaklığı ve yerli müteahhit şirketler aracılığı ile hayata geçeceğini anlatan Özersay, bu büyük projeler sayesinde de gençlere yeni bir istihdam kapısı araladıklarını belirtti.

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HALKIN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÖLGE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Halkın Partisi Lefkoşa ve Girne milletvekili adayları bugün Lefkoşa Bölgesi’nde birtakım ziyaretlerde bulundu. Metropol Yolu, Taşkınköy ve Göçmenköy bölgelerinde halkla bir araya gelen adaylar, parti politikaları ve parti manifestosu hakkında vatandaşları bilgilendirirken aynı zamanda vatandaştan gelen öneri ve şikayetleride dinledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ziyarette, bölge halkının büyük ilgisi ile karşılaşan adaylar, özellikle son dönemlerde ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları temelinde bir meclis yapısının asla kabul edilemez olduğunu belirtti. Halkın bu gibi olaylar karşısında “değişim” sözünü daha çok kullandığını ve 7 Ocak günü yapılacak olan erken genel seçimlerde bunun sandığa yansıyacağını gözlemleyen adaylar, bu hesap vermezliğin yanı sıra eşit ve adil bir gelecek talebinde bulunan insanların bu iradesini göreve gelir gelmez sağlayacaklarının sözünü verdi.

KAMU’NUN HANTALLIĞI BÜYÜK SORUN

Esnaf kesmin özellikle kamuda ki hantal yapı ve bürokratik işlemelerin fazlalığı konusunda dert yandığının görüldüğü, bu sorunların çözümünün ise göreve gelindiğinde mevcut kamu yasası’nın performans ve liyakata dayalı yeni bir yasa ile değiştirilmesi ile çözüleceğini belirten Halkın Partisi adayları, 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde hale daha e-devlet sistemine geçmeyen bir Kamu’nun verimli olamayacağını, ilk projelerinden birinin de e-devleti hızlı ve efektif şekilde hizmete sunmak olduğunu, bunun yanı sıra iş yapabilirlik konularında işletmelerin önünü açan projelerin hazırlandığını ve gereksiz işlem fazlalığının da önüne geçileceği konusunda görüşler belirtildi.

