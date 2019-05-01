Özersay, İstanbul Temaslarını Ve Akar İle Görüşmesini Değerlendirdi

Basbakan Yardimcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İstanbul temaslarını ve TC Milli Savunma Bakani Hilmi Akar ile gerçekleştirdiği temasları BRT'ye değerlendirdi.

Özersay, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ilk olarak dün akşam bir araya geldiğini kaydetti.

Birçok ülkenin Savunma ve Dışişleri bakanları ile başbakan yardımcılarının da İstanbul’da bulunduğunu ifade eden Özersay, farklı ülkelerden gelen bu yetkililerle dün akşam bir araya gelme imkanı bulduğunu söyledi.

Bakan Özersay, Savunma Sanayi Fuarı İDEF’in açılışını gerçekleştirdiklerini de belirterek, öğleden sonra ise TC Savunma Bakanı Akar ile heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özersay, görüşmede ilk olarak Kıbrıs sorununda son gelinen aşamayı ele aldıklarını söyledi.

Kudret Özersay, özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıs Rum tarafının atmış olduğuna işaret ederek, bu konunun yanı sıra askeri, savunma ve güvenlik konularında Rum tarafının üçüncü ülkelerle girmiş olduğu ve son dönemde geliştirdiği ilişkilere değindi.

Bakan Özersay, “Bize göre bunlarv bölgesel güvenliği ve istikrarı tehlikeye atabilecek girişimlerdir. Çünkü hem Kıbrıs Türk tarafını hem de Türkiye’yi dışarıda bırakacak bir yaklaşımda bulunuyorlar. Bu da bölge istikrarını olumsuz yönde etkileyebilecek gelişmelerdir” dedi.

Bu konuları ve Doğu Akdeniz bölgesindeki doğalgaz çalışmaları bağlamında da yaşanan gelişmeleri de ele alıp değerlendirme imkanı bulduklarını ifade eden Özersay, heyetlerarası bir görüşme olduğunu ve bu görüşmede Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan’ın da hazır bulunduğunu; ayrıca Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar’ın da görüşmeye katıldığının altını çizdi.

Bu açıdan konuların hem askeri hem de siyasi yönlerini doğrudan ele alma imkanı bulduklarını ifade eden Özersay, yararlı bir görüşme yaptıklarını yineledi.

Bakan Özersay, bakanlıklarla birlikte askeri yetkililerin de toplantılara katılmasının çok sıklıkla gerçekleşmediğine işaret ederek, askeri ve sivil bir diyaloğun gelişmesinin önemine değindi.

Bugün ayrıca Türkiye savunma sanayinde yaşanan gelişmeyi çok farklı firmalarla yaptıkları görüşmelerde gözlemleme fırsatı bulduklarını da dile getiren Özersay, Türkiye’nn ulusal savunma alanında çok yönlü bir gelişme kaydettiğini anlattı.

Özersay, Türkiye’nin savunma alanında öncü konumundaki önemli şirketlerde mühendis ve tasarımcı olarak çok sayıda Kıbrıslı Türk olduğunu gururla gözlemlediğini de belirterek, bugün yaptığı görüşmelerin önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs’a önemli yansımaları olacağına inanç belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının Doğu Akdeniz bölgesinde enerji alanında tek yanlı olarak gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerin Kıbrıs Türkleri’nin haklarını gasp etmesine Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin koordineli bir biçimde bilinçli bir politikayla müsaade etmeyeceğini vurgulayan Özersay, bunun önünü nasıl alabileceklerinin yanı sıra kendi haklarının da nasıl hayata geçirilebileceğini ele aldıklarını söyledi.