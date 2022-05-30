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Özersay, istifa sürecini değerlendirdi

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekilliğinden çekilme talebinin Meclis Genel Kurulu'nda onaylanmasını beklediğini belirterek, "Eğer kabul edilmezse sineye çekip oturmamızı beklemesinler" dedi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:16
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Özersay, istifa sürecini değerlendirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Özersay, yarın saat 09.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı ile vekillikten çekilmesine yönelik bir görüşme yapacağını aktardı, “Kararımızın ne kadar doğru olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

Hükümetin meşru olmadığını da savunan Özersay, “Bu durumu kabul etmemek gerekiyor. Sıradan bir tepki vermemiz doğru olmazdı” ifadelerini kullandı.

BAYBARS İLE ROGERS'IN İSTİFALARINI SUNMAMASI... "BU BİR SÜREÇTİR"

Vekillikten çekilme talebinin Meclis Genel Kurulu’nun onayına sunulacağını da kaydeden Özersay, “Bu bizim için bir onur meseledir... Genel Kurulu'nun bunu onaylamasını bekliyorum” şeklinde konuştu.

HP’li vekiller Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers’ın henüz istifalarını Meclis’e sunmamalarına da işaret eden Kudret Özersay, “Bu bir süreçtir. Halkın Partisi’nin başkanı olarak ben bu adımı geçen hafta attım” ifadelerini kullandı.

"SİNEYE ÇEKİP OTURMAMIZI BEKLEMESİNLER"

İstifa sonrasında Meclis Genel Kurulu’nun oturumlarına katılmadıklarını da hatırlatan Özersay, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Kısmi olarak başlattığımız Meclis boykotu kısmiden tama geçmiştir. Süreç devam ediyor, bekleyip göreceğiz. Vekillikten çekilme istemim eğer kabul edilmezse, sineye çekip oturmamızı beklemesinler. Bu konuda ısrarımız devam edecek. Kendilerini zora sokacak bir şey de değildir...”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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