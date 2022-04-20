Özersay: İstikrarsızlığın kaynağı UBP’nin kendi içindeki istikrarsızlıktır

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, memleketin getirildiği halden üzüntü duyduklarını ve vatandaşlar ciddi ekonomik sıkıntılar yaşarken ülkedeki istikrarsızlığın asıl kaynağının “UBP’nin kendi içindeki istikrarsızlık” olduğunu belirtti.

Özersay, ülkede yaşanan sorunların çözülebilmesinin, bazı konularda gerçekten kararlı ve cesur adımlar atılabilmesinin tek yolunun, meclisteki tüm partilerin dahil olacağı bir “toplumsal mutabakat hükümeti” olduğunu vurguladı.

Özersay yazılı açıklamasında, “Maalesef UBP kabineyi oluşturmayı ve yerine oturtmayı beceremediği gibi değiştirmeyi de beceremedi, hatta istifa etmeyi bile az kalsın beceremiyordu” dedi.

“Devlete gerçekten inanan, bu devlete ve halka gerçekten sahip çıkmak isteyenler ülkeye bunu yapar mı? Devleti yıpratmak için adeta yarışır mı?” diye soran Özersay, bunun inanılır gibi olmadığını ifade etti.

“ACEMİCE YAZILMIŞ BİR SENARYO”

Özersay yaşananları “acemice yazılmış bir senaryo ve acemice sahnelenen bir oyun” olarak nitelendirdi.

“Hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın devlete, devletin kurumlarına itibar kaybettirdiği” görüşünü belirten Özersay “Bu bizim için kabul edilemez bir durumdur. Bu şekilde ülke yönetimi olmaz. Yaşananlar, hükümetin üç ortağının arasındaki sıkıntılardan kaynaklı değildir; Ulusal Birlik Partisi’nin, ülkenin ve devletin yönetilemiyor olması sorunuyla karşı karşıyayız. Bunun esas sebebi UBP’nin yönetilemez bir duruma getirilmiş olmasıdır. Net olan şudur; burası bir devletse Başbakan’ın atadığı Bakan, Başbakan’ın sözlerini havada bırakamaz, Başbakan’a ters açıklama yapıp onu küçük düşüremez. Bakan değişikliği şarttı ama görünen o ki; bu noktada ciddi bir irade ortaya koyulamıyor. Şu anda yaşanan bir kurgudur ama günün sonunda ne teamül kaldı ne devlet itibarı” dedi.

“TEK ÇIKIŞ YOLU TOPLUMSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİDİR”

Hükümetin ömrünün bittiğini kaydeden, “Bu saatten sonra ne yamalamayla olur ne de aynı hükümetin yeni bir bakanlar kurulu ile olur” diyen Özersay, yaşananlardan en fazla zararı vatandaşın gördüğünü söyledi.

Özersay sözlerine şöyle devam etti:

“Hükümet olmazsa daha iyi yönetileceğiz noktasına getirildik. Öyle bir ekonomik krizin içindeyiz ki, bu sorunların çözülebilmesinin, bazı konularda gerçekten kararlı ve cesur adımlar atılabilmesinin tek yolu meclisteki tüm partilerin dahil olacağı bir toplumsal mutabakat hükümetidir. Onun dışında bir yapı bu ülkedeki yapısal sorunları kolay kolay çözemez, çok daha zor olur çok daha fazla zaman alır. Popülizm yapmadan bazı kemer sıkma politikalarını hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak istiyorsak önce Cumhurbaşkanı, Başbakan, milletvekilleri, müdürler, müsteşarların tasarruf yapacağı bir süreci başlatıp her sektöre yönelik acil kararlar alınmalıdır. Geniş tabanlı bir mutabakat hükümetini herkes düşünmelidir. Bakanların değişmesiyle aynı hükümet demek, aynı hamam aynı tas anlamı taşıyacaktır."