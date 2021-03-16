ÖZERSAY: “KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu UBP Milletvekili, Komite Başkanı Yasemin Öztürk okudu, tasarının oy çokluğuyla kabul edildiğini söyledi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, Türkiye ile yapılan kültürel işbirliği anlaşmasının gerekli maddeleri içerdiğini, olumlu maddeler bulunduğunu ifade ederek, kültürle ilgili olumlu gördüğü maddeleri okudu.

Özersay, kültür sanat etkinlikleri alanında yaşanan sıkıntıların aşılması için anlaşmanın kağıt üzerinde kalmamasının önemine işaret ederek, anlaşma ve maddelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kültürel alanda iki devlet arasında yapılan anlaşmanın geçmişten geldiğini kaydederek, benzer hükümlerin yer aldığını işaret eden Özersay, son yapılan anlaşmada Yunus Emre Enstitüsü’ne atıfta bulunulması ve Kıbrıs Türk kültürünün nasıl tanıtılacağının açık olmamasının kritik nokta olduğunu söyledi.

“KKTC MAKAMLARI NEREDE YER ALACAK, İŞ BİRLİĞİ NASIL OLACAK?”

Özersay, bu tanıtımda KKTC makamlarının nerede yer alacağının, iş birliğinin nasıl olacağının önemli olduğunu ifade ederek, Dışişleri Bakanı görevini yürüttüğü dönemde yaşadığı tecrübeleri anlattı, KKTC kurumlarının devre dışı bırakılmamasının önemli olduğunu vurguladı.

Ülkede eğitim, kültür, gençliğe yönelik atılacak adımlarda devletin kurumlarının devre dışı bırakılmaması gerektiğini, takibinin denetiminin yapılmasının önemli olduğunu anlatan Özersay, “Devlet bunun neresindedir” diye sordu; “Önemli olan eğitim kültür sanat alanında ülkemiz adına yürütülecek faaliyetlerin içeriğidir, fiiliyattır, uygulamadır” dedi.

Hükümete bu konuda güvenmediklerini ifade eden Özersay, tanıtımların “bizi biz yapan temeller” çerçevesinde yapılması gerektiğini, projelerin de bakanlık tarafından denetlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Özersay, yasa tasarısına çekimser kalacaklarını sözlerine ekledi.