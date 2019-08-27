Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Özersay: Kapalı Maraş’la ilgili bir ezberi bozmuş durumdayız

Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kıbrıs konusunda tarafların tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çekti.

27 Ağustos 2019 Salı 11:07
Özersay: Kapalı Maraş’la ilgili bir ezberi bozmuş durumdayız

Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kıbrıs konusunda tarafların tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çekti.

Özersay, “Neden bir şey değişmediğini görmemize rağmen yeniden aynı yolları deniyoruz” diye sordu ve bunun bir uyarı aynı zamanda bir eleştiri olduğunu söyledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’de yayınlanan bir programa katılarak ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Kıbrıs konusunda gelinen aşamayı da değerlendiren Özersay, New York’ta Genel Sekreter ile yapılacak görüşmenin anımsatılması üzerine federasyonda neden ısrar edildiğine ve kendisinin neden buna karşı çıktığını anlattı.

Özersay, “Sorum basittir: Neden bir şey değişmediğini görmemize rağmen yeniden aynı yolları deniyoruz? Bu bir uyarıdır ve eleştiridir”dedi.

Doğu Akdenizde sondaj çalışmaları ve bu çalışmaların yarattığı gerginlikle ilgili soruya da yanıt veren Özersay, bu konuda kapsamlı çözümden önce bir uzlaşıya varılabileceğini aktardı.

“Kapsamlı çözümden önce de enerjinin diğer boyutlarında olduğu gibi doğal gaz konusunda da anlaşabiliriz. Asıl gerginliği ortadan kaldıracak olan budur”diyen Özersay, “Bir buçuk yılda BM mantığımızı benimseyip, Rum tarafına bahane üretmeden işbirliği yapmalısınız diyecek noktaya geldi”ifadelerini kullandı.

Hükümetin kapalı Maraşın açılmasıyla ilgili kararına ilişkin soruyu yanıtlarken bu kararın yansımalarına dikkat çeken Özersay, “Kapalı Maraş’la ilgili bir ezberi bozmuş durumdayız. Bu hareketle Kıbrıs Rum tarafının dengesini bozduk. Sadece Federal ve Kapsamlı Çözümü konuşarak oluşan statükonun tekerine çomak soktuk”dedi.

DB/BRT

banner22
Anahtar Kelimeler:
Özersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş20 2019-08-27 11:50:28

Rumlar bugünleri de çok arayacak. Yıllardır vakıf malı Maraş'ı 'benimdir' diyerek bize bu konuda da çok haksızlık yaptılar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
40 Sivil hizmet görevlisi için münhal
40 Sivil hizmet görevlisi için münhal
Lapta Huzurevi’nin yedi odası 14 kuruluş tarafından yenilendi
Lapta Huzurevi’nin yedi odası 14 kuruluş tarafından yenilendi
Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ni göreve davet etti
Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ni göreve davet etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim