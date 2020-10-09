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Özersay: Kapalı Maraş’la ilgili devletin kurumları saf dışı bırakıldı

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adaylar  BRT canlı yayınında izleyiciyle buluştu.

09 Ekim 2020 Cuma 22:56
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Özersay: Kapalı Maraş’la ilgili devletin kurumları saf dışı bırakıldı

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adaylar  BRT canlı yayınında izleyiciyle buluştu.

Programa, Başbakan ve UBP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, YDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı ve MDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Fuat Çiner  katıldı.

Programda konuşan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay Kapalı Maraş’la ilgili devletin kurumlarının saf dışı bırakıldığını, Ankara’da bulunduğu sırada görüştüğü Başbakan Ersin Tatar’ın “ben de ne olduğunu tam bilmiyorum” dediğini söyledi. Özersay, “Ankara’da olduğu sırada Başbakan’ı aradım, kendisinin de tam olarak ne olduğunu bilmediğini söyledi, Kapalı Maraş’a ne olacağını canlı yayında izledim” dedi.  

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