Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler

Özersay: Kapatmak yönetmek değildir

HP Genel Başkanı Kudret Özersay mecliste turizm hakkında konuştu.

15 Mart 2021 Pazartesi 13:45
621 Okunma
Özersay: Kapatmak yönetmek değildir

Hükümetin salgını iyi yönetmesi gerektiğini dile getiren Özersay kapatmanın yönetmek olmadığını vurguladı.

Kapatma  noktasına gelmeden durum iyi yönetilse kapatma noktasına gelinmeyeceğini anlatan Özersay, Türkiye ile yapılan Mali İşbirliği Anlaşmasında ülkenin lokomotif sektörü olan turizme yeterli pay ayrılmadığını savundu.

Sektörün beklediğinin sadaka değil, krizin iyi yönetilmesi olduğunu söyleyen Özersay, kapalı devre turizm yapılacaksa da bunun iyi denetlenmesi gerektiğini anlattı. Eğer yapılacaksa bunun charter uçuşlarla yapılması gerektiğini de dile getiren Özersay, bu işletmelerin işten personel çıkarmama sözünü de vermesi gerektiğini kaydetti.

Sektörün bir takvimlendirmeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Özersay, aşılama konusunda bilimin ışığında hareket edilmesini istedi.

Konuşmasında bankacılık sektörüne de değinen ve Kooperatif Merkez Bankası’nın batık kredilerle zarara uğratıldığını ileri süren Özersay, bu konuda hukuki süreç için gerekli adımların atılmasını istedi.

Özersay bu konuda hazırlanan raporda kötü yönetimle kurumun zarara uğratıldığının açıkça belirtildiğini dile getirdi.

Kalkınma Bankası yönetimine Merkez Bankası ve Bankalar Birliği rahatsızlığına rağmen belli isimlerin atandığını söyleyen Özersay, “Bize gelen duyumlar var, lütfen dikkatli olun” dedi.

Özersay, yerel bankaların bankacılık mevzuatına aykırı işlemleri için savcılığın işlemleri bağlamında gerekli siyasi iradenin ortaya konmasını istedi.

Gerek kapalı devre turizm gerek, ev karantinasını düşünce olarak desteklediklerini dile getiren Özersay öte yandan denetlemenin nasıl yapılacağının detaylarının paylaşılması gerektiğini anlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim