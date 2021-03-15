Özersay: Kapatmak yönetmek değildir

Hükümetin salgını iyi yönetmesi gerektiğini dile getiren Özersay kapatmanın yönetmek olmadığını vurguladı.

Kapatma noktasına gelmeden durum iyi yönetilse kapatma noktasına gelinmeyeceğini anlatan Özersay, Türkiye ile yapılan Mali İşbirliği Anlaşmasında ülkenin lokomotif sektörü olan turizme yeterli pay ayrılmadığını savundu.

Sektörün beklediğinin sadaka değil, krizin iyi yönetilmesi olduğunu söyleyen Özersay, kapalı devre turizm yapılacaksa da bunun iyi denetlenmesi gerektiğini anlattı. Eğer yapılacaksa bunun charter uçuşlarla yapılması gerektiğini de dile getiren Özersay, bu işletmelerin işten personel çıkarmama sözünü de vermesi gerektiğini kaydetti.

Sektörün bir takvimlendirmeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Özersay, aşılama konusunda bilimin ışığında hareket edilmesini istedi.

Konuşmasında bankacılık sektörüne de değinen ve Kooperatif Merkez Bankası’nın batık kredilerle zarara uğratıldığını ileri süren Özersay, bu konuda hukuki süreç için gerekli adımların atılmasını istedi.

Özersay bu konuda hazırlanan raporda kötü yönetimle kurumun zarara uğratıldığının açıkça belirtildiğini dile getirdi.

Kalkınma Bankası yönetimine Merkez Bankası ve Bankalar Birliği rahatsızlığına rağmen belli isimlerin atandığını söyleyen Özersay, “Bize gelen duyumlar var, lütfen dikkatli olun” dedi.

Özersay, yerel bankaların bankacılık mevzuatına aykırı işlemleri için savcılığın işlemleri bağlamında gerekli siyasi iradenin ortaya konmasını istedi.

Gerek kapalı devre turizm gerek, ev karantinasını düşünce olarak desteklediklerini dile getiren Özersay öte yandan denetlemenin nasıl yapılacağının detaylarının paylaşılması gerektiğini anlattı.