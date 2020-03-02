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Özersay: “Kapıların kapatılması ekonomik nefes alışımızı engellemek adına atılmış bir adım”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Rum Yönetiminin kapıları ‘koronavirüs’ bahanesiyle kapatmasını “Ekonomik nefes alışımızı engellemek adına atılmış bir adım” olarak yorumladı ve çok yakın zamanda geri adım atacaklarını söyledi.

02 Mart 2020 Pazartesi 15:45
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Özersay: “Kapıların kapatılması ekonomik nefes alışımızı engellemek adına atılmış bir adım”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum tarafının kapılar konusunda tek taraflı attığı adımın ciddiyetten yoksun, keyfi ve ilişkileri zedeleyen bir nitelikte olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk tarafının ekonomik anlamda nefes alışını engellemek adına atıldığı görüşünü ifade etti.

Bakanlık olarak bu karara karşı adadaki yabancı misyon şefleri ile temasa geçtiklerini, AB yetkililerine de konu hakkında mektuplar gönderdiklerini açıkladı. Özersay, Kıbrıs Rum Yönetiminin çok yakın bir zamanda geri adım atmak zorunda kalacağını da söyledi.

Ülke gündeminde geniş yer bulan dört sınır kapısının Rum tarafının tek yanlı kararıyla kapatılması ve koronavirüs salgını, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında da gündeme geldi.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersaySınır KapılarıKorona Virüs
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