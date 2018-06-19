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Özersay: "Kimse armut toplamıyor"

Özersay mal varlığı beyanı konusunda süreci işlediğini ifade ederek “kimse armut toplamıyor” dedi.

19 Haziran 2018 Salı 16:15
Özersay: "Kimse armut toplamıyor"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay mal varlığı beyanı konusunda süreci işlediğini ifade ederek “kimse armut toplamıyor” dedi.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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“Biz ne dediğimizi biliyoruz. Milletvekillerinin mal beyanları, yasanın yetkili kıldığı kişiler tarafından Bayramdan önce AÇILDI. Orada bu işlemi görmeye, denetlemeye yetkili milletvekillerimiz de var. Bu nedenle bu saatten sonra bir mal beyanını çıkarıp yerine başka bir mal beyanının konulması mümkün değildir. Kimse armut toplamıyor!

Mal beyanı değişikliği yasaya göre ancak gerçekten mal varlığınızda bir değişiklik olursa yapılabilecek olan bir şeydir. Mesela arazi satarsınız, aldığınız parayı gidip bankaya yatırırsınız ve mal varlığınızdaki bu değişikliği bildirirsiniz. AMA bu, önceki beyanı yaptığınız tarihte hesabınızda bulunan parayı bildirmediyseniz, gizlediyseniz, kaçırdıysanız SONRADAN ona kılıf olarak kullanılamaz. Hangi paranın ne zaman yattığı ve ne zaman neyin bildirilip neyin bildirilmediği herşeyi gayet net şekilde gösterir zaten.

Dediğim gibi herkesin içi rahat olsun. Evrak sahtekarlığı durumu dahil hiç bir şeye izin vermeyiz. Gözümüz bu sürecin üzerindedir”

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Son Güncelleme: 19.06.2018 16:21
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