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Özersay: Kimse bu acıları bir daha yaşamasın

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Taşkent şehitlerini anarak, “Dilerim dini, dili, görüşü, milliyeti ne isterse olsun kimse bir daha bu acıları yaşamasın” dedi.

15 Ağustos 2021 Pazar 14:18
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Özersay: Kimse bu acıları bir daha yaşamasın

Özersay, yayımladığı mesajda, “Bugün Taşkent’teyiz, 47 yıl önce bir savaş suçu hatta insanlığa karşı suç işlenerek sevenlerinden koparılan Taşkent şehitlerimizi anıyoruz. Zaman akıp gidiyor, acı ve hüzün şekil değiştiriyor ama kaybolmuyor, dinmiyor. Dilerim dini, dili, görüşü, milliyeti ne isterse olsun kimse bir daha bu acıları yaşamasın” ifadelerini kullandı.

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Kudret Özersay
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