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Özersay: Kimse partinin üzerinde değildir, konu PM’de görüşülecek

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın vekillikten istifa etmeyeceği açıklamasını değerlendirdi.

02 Haziran 2022 Perşembe 21:01
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Özersay: Kimse partinin üzerinde değildir, konu PM’de görüşülecek

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın vekillikten istifa etmeyeceği açıklamasını değerlendirdi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay,  BRT’ye  yaptığı açıklamada, partinin aldığı kararların diğer bütün üyeler gibi milletvekillerini de bağladığını belirtti.

Vekillerin bağımsız milletvekili olmadıklarına ve Halkın Partisi milletvekili olduklarına göre, onların da parti kararına uymak zorunda olduklarına işaret eden Özersay, “Kimse partinin üzerinde değildir” dedi.

Ortada uyulmayan ve ihlal edilen bir karar olduğu için hafta sonu Parti Meclisi’nin toplanacağını vurgulayan Özersay, toplantıda milletvekillerinin disiplini konusunun ele alınacağını belirtti.

Özersay, “Bu aşamadan sonra ne karar alınacağına Parti Meclisi karar verecektir. Yetki parti meclisindedir” dedi.

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