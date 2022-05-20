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Özersay: KKTC’nin bağımsız olduğu tezine aykırı şeyler yaşanıyor!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT’deki gazeteci Levent Kutay'ın programında önemli açıklamalarda bulundu.

20 Mayıs 2022 Cuma 12:58
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Özersay: KKTC’nin bağımsız olduğu tezine aykırı şeyler yaşanıyor!

Kaynak : Ses Kıbrıs

Partisinin almış olduğu Sine-i Millet kararını değerlendiren Özersay, kararın Parti Meclisi’nde 71 gibi ezici bir oyla alındığına vurgu yaparak, ‘tüm bu yaşananları sineye çekeceğimize, sine-i millete karar verdik’ ifadelerini kullandı. 

Sine-i Millet kararını iki ana nedenden ötürü aldıklarını dile getiren Özersay, şöyle devam etti:

“Sine-i millet kararı sadece milletvekilliğinden istifa kararı değildir. Ülke olarak öyle bir noktaya geldik ki sistem içerisinde muhalefetin içselleştirilmeye çalışıldığı bir meşruiyet sorunu ortaya çıktı. Seçim de artık sorgulanmaya başlandı. Bunu oy kullanma oranlarından görebiliyoruz. Seçimlerin anlamlı olması lazım. Sonuca bir anlam ve değer verilmesi lazım. Bizim ülkemizde görüyoruz ki buna önem verilmiyor.  Biz demokrasiyi, halk iradesini, bağımsızlığı ve devleti ve devletin itibarını önemsediğimiz için bu kararı aldık Çünkü devlet itibarsızlaştırıldı.

“Bu bir işaret fişeğidir”
“UBP, DP ve YDP yapısı yozlaşmış siyasetin dibine vurmuş halidir. Bu durum halk iradesini temsil etmiyor. Yozlaşmış siyasetin en üst noktasını yaşıyoruz iki senedir. Güney Kıbrıs geldiğimiz nokta itibariyle bize gülüyor. Bizim bu kararımız aslında her kesime bir işaret fişeğidir.”


KKTC’nin bağımsız olduğu tezine aykırı şeyler yaşanıyor!
“Bu kararı almamızdaki diğer ikinci en önemli sebep TC ile ilişkilerin getirildiği durumdur. KKTC’nin bağımsız olduğu tezine aykırı şeyler yaşanıyor artık. Bu nokta KKTC’ye zarar veriyor.  Uluslararası alandaki itibarımız zedelendi. Artık her şeyi açık açık konuşmamız lazım.  Bardağı taşıran son damlaydı kurulan Üstel hükümeti.


Nasıl tepki vermeyelim?
“Üstel hükümeti öncesi en azından çoğunlukla seçilmiş kişinin kurduğu bir hükümet vardı. Ki biz yaşananlardan dolayı onu da boykot ettik. Şimdi bunu nasıl etmeyelim. Defalarca söyledik ‘bu hükümetler meşru değil’. Türkiye ile olan ilişkileri yanlış kurdular ve zarar görüyoruz. Biz yaşananların normalleştirilmemesi adına bu adımı attık. Biz CTP’nin kararına da saygı duyuyoruz. Onlar Meclis’te kalarak, tepkilerini ortaya koyacaklar. Saygımız sonsuz. Sine-i Millet HP’nin kararıdır.


“Mücadele vermemiz için ille milletvekili olmamıza gerek yok”
“Biz 2016 yılından beridir siyasetin yozlaştığını söyleyerek mücadele veriyoruz. Biz hep mi milletvekiliydik bu mücadeleyi yaparken? Bu yapıyı değiştirmek zorundayız, Türkiye ile kurulan ilişkilerin şekli yanlış. Ve biz ‘bunu da mı sineye çekelim diye sorduk, sine-i millete dönmeye karar verdik”


“DAÜ’deki görevime geri döneceğim”
İstifasının kabul edildiği anda DAÜ’deki görevine döneceğini kaydeden Özersay,  “İstifamızı 1 hafta içerisinde vereceğiz ardından onaylanmasını bekleyeceğiz. En erken zamanda onaylanması içinde baskımız olacak.  İstifamız onaylandığı anda ben DAÜ’deki görevime, diğer vekil arkadaşlarım da kendi mesleklerine geri dönecekler. Savaşımızı illa milletvekili kalarak vermemize gerek yok.

Son Güncelleme: 20.05.2022 13:07
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