Özersay: Kötü yönetim kurumlarımın çökertilmesine neden oluyor

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Ülkenin yaşadığı akaryakıt ve gaz sıkıntısı hakkında konuşan Özersay, kullanılan akaryakıtın kalite açısından uygun olmadığını dile getirdi.

Geçmiş yıllara oranla bu farkın gözle görülür derecede dikkat çektiğini akataran Özersay, dün yapılan analizlerle birlikte kurumun da bunu artık bildiğini söyledi.

"Elektrik yönetimi zaten düzgün değildi ancak yakıt bir şekilde alınıyordu. Yakıt içerisindeki kükürt ve benzeri oranlar kontrol ediliyordu alınan akaryakıt ödenebiliyordu. Ancak kurumun bugün geldiği noktada akaryakıtı bile ödenemiyor. Kötü yönetim kurumlarımın çökertilmesine neden oluyor. Tek sorumlu YDP ve Erhan Arıklı değil. Bakanlar Kurulu da bu kötü yönetimden sorumludur" dedi.

Özersay, "Mik aracılığıyla devlet alım yapar ama mik kafasına göre çalışamaz. Usüller vardır. Dolayısıyla kopya belgeyi kabul etmez mik. Bugün kullanılan akaryakıtın kalitesine baktığımızda Mik in haklı olduğu ortaya çıkıyor" dedi