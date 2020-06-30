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ÖZERSAY: Ledra Palace kapısı açılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ledra Palace sınır kapısının açılacağını açıkladı.

30 Haziran 2020 Salı 18:52
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ÖZERSAY: Ledra Palace kapısı açılıyor

Hükümet olarak yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda 22 Haziran’dan bu yana sadece diplomatların geçişine imkan sağladığımız Ledra Palace geçiş kapısını yarın itibariyle (1 Temmuz) şimdilik sabah 08:00 akşam 20:00 saatleri arasında önceden olduğu gibi bireylerin yaya geçişlerine de açıyoruz. Daha önce açıklamış olduğumuz geçiş kuralları burada da geçerli olacak. 
Öte yandan genel anlamda kara kapılarından geçişe dair kurallar aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

--A grubu ülkelerden gelen yolcular, ülkemize girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, açık olan tüm kara sınır kapılarını kullanabilecektir. 

--B grubu ülkelerden gelen yolcuların, ülkemize girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, ikinci teste tabi tutulacakları Metehan Kara Sınır Kapısını kullanmaları gerekmektedir. 

--C grubu ülkelerden gelen yolcuların, ülkemize girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, 14 günlük zorunlu karantina süresini geçirecekleri merkezlere götürülmek üzere Metehan Kara Sınır Kapısını kullanmaları gerekmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayLedra PalaceSınır Kapıları
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