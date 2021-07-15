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Özersay: Ma ciddisiniz?

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Çalışma Bakanlığı görevi için yeniden Koral Çağman’ın gündeme gelmesine tepki gösterdi

15 Temmuz 2021 Perşembe 19:24
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Özersay: Ma ciddisiniz?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden Koral Çağman’ın yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atanacak olmasına tepki gösterdi.

Özersay, “Haftalar önce istifa eden Çalışma Bakanı, yerine başka bakan bulunamadığı, yamalı bohça hükümetinin ortakları başka bir bakan konusunda anlaşamadığı için yeniden Bakan oluyor!” ifadelerini kullandı.

“Siyaseti de devleti de yerle bir ettiniz” şeklinde konuşan Özersay, “Ciddi falan değil düpedüz ciddiyetsizsiniz…” dedi.

Son Güncelleme: 15.07.2021 19:26
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