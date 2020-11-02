Özersay: “Maraş yanlış başladı, yanlış gidiyor”

Maraş’la ilgili konuşan Kudret Özersay, Hükümet’in Kapalı Maraş’la ilgili adımda ortağın yok sayılması nedeniyle sonlandığını anımsattı, “Hükümet’in olmadığı bir dönemde Kapalı Maraş’la ilgili yanlış başlayan şeyin yanlış devam ediyor olmadı sıkıntılı bir durumdur” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın da haberi yoksa demek ki devletin kendisi ve kurumları bay-pass ediliyor demektir” diyen Özersay, bugün gelinen aşamanın bu olamaması gerektiği görüşünü de belirtti.

Atılan adımların ‘yakışıksız’ olduğu düşüncesini belirten Özersay, ‘Daha fazla bir şey de söyleyebilirdim ama Bakanlık görevim devam ettiği için daha fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Umarım Hükümet bir an önce kurulur, Türkiye ile ilişkiler de sağlıklı bir zemine oturtulur çünkü gidişat hiç iyi değildir” şeklinde konuştu.

‘Dışişleri Bakanı mı, HP Milletvekili mi’?

Meclis Genel Kurulu’nda söz isteyen Özersay, ilk olarak ‘Halkın Partisi’ adına bir şeyler söylemek istediğini kaydeden Kudret Özersay, Dışişleri Bakanı olarak kürsüye gelmek istemediğini söyledi.

Bu sırada Genel Kurul’da kısa süreli bir tartışma yaşandı, muhalefet, Parti adına konuşmaların ‘grup başkanı veya vekillerince yapılabileceğini’ hatırlattı.

Konuşmasını sürdüren Özersay, yaşanan yönetsel boşluğa işaret etti, salgın nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşandığında, hiç başka yol yoksa ‘zarurete’ başvurulması gerektiğinin akıllarda tutulması gerektiğini, istismarın önlenmesi gerekliliğini vurguladı.

Bütçe’nin gecikmeli olarak Meclis’e getirilmesinin alternatif olduğu görüşünü belirten Özersay, kendilerinin de buna destek vereceğini açıkladı.