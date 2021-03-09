ÖZERSAY: MAZBATA, TAKSİT VE TAHLİYELERİ ERTELEYİN

Özersay'ın açıklaması şu şekilde:

Geçtiğimiz yıl hükümette olduğumuz dönemde vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıları dikkate alarak mahkemelerin karara bağladığı icra, taksit, mazbata ve konut/işyeri tahliye kararlarının tahsilini ve uygulanmasını iki ay ertelemiştik. Böylece Nisan 2020'den Haziran 2020'ye (Haziran ayı sonuna) kadar olan iki aylık sürede insanlar bir nefes alabilmişti.



Meclis'te Hükümete çağrı yaptık ve geçen yıl bizim yaptığımız gibi icra, taksit ve mazbatalarla konut ve dükkan tahliye kararlarını kısa bir süre için de olsa (bir kaç ay) ertelemesi önerisi yaptık. Bizim yaptığımız Kanun gücünde kararnamenin bir örneğini de Başbakan'a Meclis'te verdik. (24 Nisan 2020 tarihli).



Hükümet polis ve diğer ilgili birimlere bu konularda zora giren vatandaşlara yardımcı olmaları, esneklik göstermeleri çağrısı yaptıklarını söylemekle yetindi. Oysa bu konu geçen yıl olduğu gibi bir mevzuta bağlanmazsa olan yine borcunu, harcını ödeme güçlüğü çeken vatandaşa olur.

Bugün Meclis'te de söylediğim üzere mazbatası olan, borcu mahkeme kararıyla taksitlendirilmiş olan, dükkanı çalışmadığı ya da eskisi kadar müşteri de gelmediği için tahliye davası ile karşı karşıya kalan insanlarımız için geçen yıl olduğu gibi iki aylık dahi olsa bir düzenleme bir ihtiyaçtır.