Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113157
ALTIN
161.170
DOLAR
3.7988
STERLİN
5.1218
EURO
4.5381
"Bir kereden bir şey olmaz" demeyin, oluyor!
Bir tek sigara bile....
Çocuklarda konuşma bozukluklarına dikkat
Çocuklarda konuşma bozukluklarına dikkat
Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu 8 şey!
Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu...
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi bilimsel
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi...
Hızlı kilo vermek isteyenler protein tüketiyor
Hızlı kilo vermek isteyenler protein...

Özersay: "Meclis Başkanı olarak kimin seçileceği çok önemli"

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda meclis başkanı olarak kimin seçileceğinin çok önemli olduğunu ifade etti.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:33
Özersay: "Meclis Başkanı olarak kimin seçileceği çok önemli"
banner10

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda meclis başkanı oalrak kimin seçileceğinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Milletvekili olduktan sonra mal varlığında, bankadaki hesaplarında önemli değişiklik olanlar, malını gizleyenler, gerçek beyanda bulunmayanlar, haksız mal edinenler ve benzeri durumlar gerçek bir nereden buldun yasası olmasa bile bu mevcut yasaya göre Savcılık tarafından soruşturulabilecektir." dedi

Özersay'ın açıklaması şöyle: 

"Meclis’te zaten milletvekili olup da yeniden seçilenler göreve başladıktan sonra yeni mal beyanında bulunacaklar. Başbakan’ın görevi sona erdiğinde de mal beyanında bulunması gerekecek. Meclis Başkanı mal beyanları arasında karşılaştırma yapabilmek için yeni beyanların yapılacağı zamanı beklemek gerektiğini söylemişti. Şimdi yeni bir dönem başlıyor, beyanlar yapılacak.

Bu nedenle bu yeni dönemde Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak kimin seçileceği çok önemli olacak. Neden mi?

Çünkü ilgili yasaya göre önceki ve şimdiki mal beyanları karşılaştırıldığında, ki bunu Meclis Başkanlığı yapabilir, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmak zorundadır.

Çünkü ilgili yasaya göre gerçeğe aykırı mal beyanında bulunanlar 3 YILA KADAR HAPİS cezası alabilir;

Çünkü ilgili yasaya göre haksız mal edinen, mal kaçıran yahut gizleyen kişi 5 YILA KADAR HAPİS cezası alabilir;

Çünkü mal varlığı konusunda bilgi vermeyenler ile ilgili olarak da 1 YILA KADAR HAPİS cezası verilebilir.

Çünkü aynı durum mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda da geçerlidir. Böyle bir değişiklik olmuş ama bunu Meclis Başkanlığı’na bildirmemişse bu da suç teşkil edecek ve soruşturulması gerekecektir.

Madem ki artık mal beyanlarını karşılaştırma ve ona göre konuyu Savcılığa aktarma imkanı doğuyor, yeni dönemde Meclis Başkanlığı’na kimin seçileceği çok önemli olacak.

Milletvekili olduktan sonra mal varlığında, bankadaki hesaplarında önemli değişiklik olanlar, malını gizleyenler, gerçek beyanda bulunmayanlar, haksız mal edinenler ve benzeri durumlar gerçek bir nereden buldun yasası olmasa bile bu mevcut yasaya göre Savcılık tarafından soruşturulabilecektir.

Tam da bu nedenle yeni dönemde Meclis Başkanı’nın kim olacağı önemli olacaktır.

Halkın Partisi için sadece hükümetin kurulması ve nasıl kurulduğu değil, Meclis Başkanı’nın seçimi de son derece önemli olacaktır. Yukarıda söylediğim konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kimsenin şüphesi olmasın.

Varsın mal varlığında önemli artış olup da bunu bildirmeyen, gerçeğe aykırı mal beyanında bulunan, haksız mal edinen, mal kaçıran 
Vekiller, 
Bakanlar ve 
Başbakanlar düşünsün."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2018-01-11 12:22:50

Çok "doğru sö(yledini)z". Rumuzum gibi. Dilinize sağlık. Söyledikleriniz şereftir! Sapılamaz! Taviz verilemezdir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Şiir ve kompozisyonlara plaketler verildi
Şiir ve kompozisyonlara plaketler verildi
Sanayi arsaları ve binaları kira bedellerinin tahsiline başlandı
Sanayi arsaları ve binaları kira bedellerinin tahsiline başlandı
6'sı muvazzaf 24 askerden 5'i tutuklandı
6'sı muvazzaf 24 askerden 5'i tutuklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim