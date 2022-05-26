Özersay , Meclis Başkanlığına istifasını sundu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay Meclis İç Tüzüğü’ne göre “milletvekilliğinden çekilme” olarak tarif edilen başvuruyu “Partimin aldığı sine-i millet kararının gereği olarak tüm bu yaşanan demokrasi dışı, iradeye ters gelişmeleri sineye çekmemek için, bunları normal kabul etmediğimizi göstermek için bugün partimin başkanı olarak ilk adımı istifamı vererek atıyorum. Benim bugünkü istifam ya da doğru hukuki ifadeyle milletvekilliğinden çekilme kararım sadece bir başlangıçtır” ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurulu’nun onayı gereken çekilme başvurusunda Kudret Özersay bu sürecin gecikmesini istemediğini belirterek “başvurusunun en erken zamanda ve her durumda Temmuz ayı başında Meclis Anayasal olarak tatile girmezden önce Meclis Genel Kurulu’na sunulmasını” da talep etti.

İSTİFA GEREKÇELERİ DEMOKRASİ, İRADE, DEVLETİN İTİBARI

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay iç tüzük gereği gerekçeli olması gereken başvurusunda milletvekilliğinden çekilme kararı için şu gerekçelere yer verdi:

“KKTC devletine, bağımsızlığına, halk iradesine, demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler içerisinde olmamız gerektiğine inanan Halkın Partisi’nin Lefkoşa milletvekili olarak son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmelerden büyük rahatsızlık duymaktayım.

Halk iradesi ve demokrasi hilafına kurulan ve meşru olmadığını düşündüğüm son UBP-DP-YDP hükümetinin varlığı; yozlaşmış siyasetin irademizi temsil değil teslim etmesi iradeye müdahale bağlamında bardağı taşıran son damla olmuştur. Ülkemize ve Halkımıza bu yaşatılanların normalleştirilmemesi ve kanıksanmaması için bir tepki vermek; meşru gördüğümüz Cumhuriyet Meclisi’nde meşru olmayan ve demokratik teamüllere aykırı şekilde kurulmuş olan bir hükümetle sanki bu olağanmış ve meşruymuş gibi ilişkiye girmemek, yasama ve denetim çalışması yapmayı kabul etmemek ve bu şekilde iradeye, demokrasiye, bağımsızlığa ve devletin itibarına sahip çıkmak maksadıyla milletvekilliğinden çekilme kararı aldım.

Halkın Partisi’nin aldığı sine-i millet kararının uygulanmasının ilk adımı olan milletvekilliğinden çekilmeye hür irademle karar verdim.”