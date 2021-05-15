Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Flaş Haber
Plajlara maskesiz girmek yasak
Kapat

Özersay: “Mecliste sahip olmadığınız çoğunluğu hukuk dışı yollardan elde etmeye kalkışacağınız için kılıf arıyorsunuz"

Başbakan Ersan Saner, “komiteleri çalıştırmayan muhalefet” sözlerini kullanması üzerine HP Genel Başkanı Kudret Özersay, tepki gösterdi. Özersay, “Mecliste sahip olmadığınız çoğunluğu hukuk dışı yollardan elde etmeye kalkışacağınız için kılıf arıyorsunuz, belli" dedi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:20
15 Okunma
Özersay: “Mecliste sahip olmadığınız çoğunluğu hukuk dışı yollardan elde etmeye kalkışacağınız için kılıf arıyorsunuz"

GÜNDEM KIBRIS SOSYAL MEDYA

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’in komiteleri çalıştırmayanın kendileri değil muhalefet olduğunu söylemesi üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Özersay, “Belli ki değil komiteye gelmek ve çalıştırmak, Genel Kurul’a gelmeyip Meclis’i dahi açtırmayan vekilleri ve ortakları olduğunu gene unutmuş!” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Muhalefet olarak destek vermemiş olsak bugüne değin yapılan pek çok toplantı yapılamaz, pek çok tasarı dahi görüşülemezdi, kendisi bunu da unutmuş! İlgili komitede hükümete çoğunluğu vermemiş olsak bu toplama azınlık hükümeti bütçesini dahi Meclis’ten geçiremezdi, onu da unutmuş!

“YA İYİ HATILANMAZLAR YA DA UNUTULURLAR!”

Bir azınlık hükümeti olduğunuzu unutup Meclis’te sahip olmadığınız çoğunluğu hukuk dışı yollardan elde etmeye kalkışacağınız için kılıf arıyorsunuz, belli. Parlamenter demokrasiyi içine sindiremeyen hükümetlerin ömrü kısa olur ya iyi hatırlanmazlar ya da unutulurlar!”

Son Güncelleme: 15.05.2021 15:26
Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayErsan Saner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'ndaki kaza korkuttu!
Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'ndaki kaza korkuttu!
Pazar yasağı uygulamasında son iki hafta
Pazar yasağı uygulamasında son iki hafta
Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu: “Bayramda iç turizm gözlemlerim olumlu”
Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu: “Bayramda iç turizm gözlemlerim olumlu”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim