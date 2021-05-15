Özersay: “Mecliste sahip olmadığınız çoğunluğu hukuk dışı yollardan elde etmeye kalkışacağınız için kılıf arıyorsunuz"

GÜNDEM KIBRIS SOSYAL MEDYA

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’in komiteleri çalıştırmayanın kendileri değil muhalefet olduğunu söylemesi üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Özersay, “Belli ki değil komiteye gelmek ve çalıştırmak, Genel Kurul’a gelmeyip Meclis’i dahi açtırmayan vekilleri ve ortakları olduğunu gene unutmuş!” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Muhalefet olarak destek vermemiş olsak bugüne değin yapılan pek çok toplantı yapılamaz, pek çok tasarı dahi görüşülemezdi, kendisi bunu da unutmuş! İlgili komitede hükümete çoğunluğu vermemiş olsak bu toplama azınlık hükümeti bütçesini dahi Meclis’ten geçiremezdi, onu da unutmuş!

“YA İYİ HATILANMAZLAR YA DA UNUTULURLAR!”

Bir azınlık hükümeti olduğunuzu unutup Meclis’te sahip olmadığınız çoğunluğu hukuk dışı yollardan elde etmeye kalkışacağınız için kılıf arıyorsunuz, belli. Parlamenter demokrasiyi içine sindiremeyen hükümetlerin ömrü kısa olur ya iyi hatırlanmazlar ya da unutulurlar!”