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Özersay: Muhalefet olarak biz sabaha kadar da sürse burada olacağız!

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısının hala devam ettiğini belirterek, “Muhalefet vekilleri olarak biz sabaha kadar da sürse burada olacağız” dedi.

06 Nisan 2022 Çarşamba 23:38
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Özersay: Muhalefet olarak biz sabaha kadar da sürse burada olacağız!
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Belediyeler Reformu’nun görüşüldüğü İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı devam ediyor...

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinde konuyla ilgili açıklama yaptı.

Özersay, hükümet temsilcilerinin usul kurallarını hiçe sayarak dayatma ile yasa geçirmeye çalıştığını belirterek, “Muhalefetin ve dışarıda meclis önünde eylem yapan vatandaşların sesini değil duymak zerre önemsemiyor” dedi.

Siyasi ahlakın ve demokratik tahammüllerin yerle bir edildiğini ifade eden Özersay, “Muhalefet vekilleri olarak biz sabaha kadar da sürse burada olacağız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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