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ÖZERSAY MUSTAFA ÇAĞATAY İLKOKULU’NU ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Girne’de Püsküllü bölgesinde inşa edilen ve merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın adı verilen ilkokulu ziyaret etti.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:10
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ÖZERSAY MUSTAFA ÇAĞATAY İLKOKULU’NU ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Girne’de Püsküllü bölgesinde inşa edilen ve merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın adı verilen ilkokulu ziyaret etti.
Özersay’a, merhum Başbakan’ın eşi Tuncay Çağatay da eşlik etti.
Mustafa Çağatay İlkokulu’nu gezerek incelemelerde bulunan Özersay, okulun idareci ve öğretmenleriyle de görüştü. 
Bölgede büyük bir ihtiyacın giderildiğini ifade eden Özersay, böylesine modern ve çağdaş bir binanın kazandırılmış olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

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