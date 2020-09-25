Özersay: “Müzakere süreci çöktü”

Özersay, 5 yıl önce müzakere sürecinin olduğunu, şimdi ise müzakere sürecinin çöktüğünü söyledi.

Sayın Akıncı ile aramızda bir gerginlik yok diyen Özersay "Benim ne sayın Akıncı'yla nede diğer adaylarla hiçbir sorunum yoktur" dedi.

"RUM TARAFI PAYLAŞMAYA HAZIR DEĞİL"

"Federasyon dünyanın çeşitli yerlerinde kullanıldı" diyen Özersay, "Kıbrıs'ta Federal ortaklığın şartları yoktur" dedi.

"Biz bu federasyonu geçmişte denedik kavga dövüşle sonuçlandı ve bozuldu 1968'de federasyon kurmak için müzakerelere başladık yine sonuç ortada" diyen Özersay 5 farklı liderle aynı masaya oturup müzakere ettiğini bu kadar yılın sonunda değerlendirme yaptığında gördüğü şeyin tarafların hazır olmadıkça Federal ortaklığın gerçekleşemeyeceği olduğunu aktardı.

İŞTE KUDRET ÖZERSAY’IN GÜNDEM KIBRIS EKRANLARINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALARI: