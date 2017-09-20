Özersay: "Neden zorunlu göründüğünü açıklayın"

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla hükümete vatandaşlık konusunda eleştiride bulundu. Turist vizesi ile adaya gelen ve kendisine vatandaşlık verilen kadın konusunda tepkisini sosyal medya üzerinden dile getiren Kudret Özersay şunları yazdı:

"Kendisine vatandaşlık verilen ve kamuoyunda tartışma yaratan şahsiyetle ilgili Bakanlar Kurulu kararına bakıyorum, bir de ne göreyim: kararın dayandırıldığı maddeye göre bu şahsın "YURTTAŞLIĞA ALINMASI ZORUNLU GÖRÜLMÜŞ!"!!!

Hükümetin bunu neden ZORUNLU GÖRDÜĞÜNÜ bir an önce açıklamasını ZORUNLU GÖRÜYORUM!!!"