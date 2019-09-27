Özersay, New York temaslarını sürdürüyor

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay New York temasları sürdürüyor.

Özersay, New York temasları kapsamında, Turkish Heritage Organization isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıda Kıbrıs sorununa ve bölgedeki doğal gaz konularına dair değerlendirmelerini paylaşarak, düşünce kuruluşlarından ve üniversitelerden gelen katılımcıların sorularını yanıtladığını kaydetti.

(BRT/SM)