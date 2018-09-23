Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97988
ALTIN
242.791
DOLAR
6.2605
STERLİN
8.1955
EURO
7.3554
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!
Google'dan çok önemli Gmail açıklaması
Google'dan Gmail açıklaması
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
Bilinen en eski hayvan fosili bulundu
Bilinen en eski hayvan fosili...
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...

Özersay, New York’a gitmek için KKTC’den ayrıldı

23 Eylül 2018 Pazar 13:39
Özersay, New York’a gitmek için KKTC’den ayrıldı

Birleşmiş Milletler ve bazı uluslararası örgüt toplantılarına katılacak olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York’a gitmek için KKTC’den ayrıldı.

Birleşmiş Milletlerin 73. Dönem Genel Kurul toplantıları kapsamında çeşitli devletlerin dışişleri bakanları ve Birleşmiş Milletler’in üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak Özersay, KKTC’nin gözlemci üye olduğu bazı uluslararası örgütlerin toplantılarına da katılarak konuşma yapacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı ile İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantılarında, “Dışişleri Bakanı” olarak KKTC’yi temsil edecek Özersay her iki toplantıda da birer konuşma yapacak.

Bakan Özersay, ziyareti kapsamında çeşitli uluslararası basın ve yayın kuruluşlarına da gerek doğu Akdeniz bölgesinde son dönemde yaşanan enerji ve güvenlik konularında, gerekse Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak mülakatlar verecek.

Özersay’a New York’ta yapacağı temaslar sırasında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar eşlik edecek.

(TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÖzersayNew York’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: Rum ister diye güvenlik ve siyasi eşitliğimizden vazgeçemeyiz
Sucuoğlu: Rum ister diye güvenlik ve siyasi eşitliğimizden vazgeçemeyiz
Okul-Aile Birliği rest çekti!
Okul-Aile Birliği rest çekti!
KKTC'deki festivale katılacak olan Alman müzisyenler, Rum Kesimi'nde tartışma yarattı
KKTC'deki festivale katılacak olan Alman müzisyenler, Rum Kesimi'nde tartışma yarattı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim