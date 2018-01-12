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Özersay: "Önce denenmiş olan UBP-CTP koalisyonunun olması gerek"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Artı Programında partisinin hedeflerini ve çalışmalarını değerlendirdi.

12 Ocak 2018 Cuma 21:51
Özersay: "Önce denenmiş olan UBP-CTP koalisyonunun olması gerek"
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, erken genel seçimde milletvekili olamayan bakanlarla ilgili devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle polise şikayette bulunduklarını açıkladı.

Özersay, Ulusal Birlik Partisi ile bir koalisyonun, “Mevcut şartlar ve mevcut durum nedeniyle” mümkün olmadığını da dile getirdi.
Gündeme getirilen HP-CTP-TDP ve DP’nin olası 4’lü koalisyon konusunda ise Özersay, “duruma bağlı” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Artı Programında partisinin hedeflerini ve çalışmalarını değerlendirdi.

Özersay, eski Bakanlardan Kemal Dürüst ve Tahsin Ertuğruloğlu hakkında devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Seçimi kazanamayan ve milletvekili olamayan bu eski bakanların artık dokunulmazlıklarının kalktığını belirten Özersay, “artık dokunulmazlıkları kalktı, zırhları yok, şimdi eğer haklarındaki iddialar doğruysa savcılık ve mahkeme yolu açılacaktır” ifadelerini kullandı.

Son seçimde yeniden milletvekili seçilen ancak haklarında şaibe olanlar bulunduğunu da iddia eden Özersay, bu vekillerin de dokunulmazlıklarının kaldırılmasını için girişim başlatacaklarını kaydetti.

Özersay, “Bir kişi sırf milletvekili oldu diye devleti zarara uğratmasına seyirci kalmayacağız, dokunulmazlıkların da sadece kürsü dokunulmazlığına indirgenmesi için çaba sarfedeceğiz” dedi.

Kudret Özersay, koalisyon ihtimalleriyle ilgili soruları da yanıtladı.

Ulusal Birlik Partisi ile bir koalisyonun, “mevcut şartlar ve mevcut durum nedeniyle” mümkün olmadığını dile getiren Özersay, gündemde getirilen HP-CTP-DP ve TDP’nin oluşturacağı 4’lü koalisyon konusunda da “Duruma bağlı” ifadelerini kullandı.

Özersay, “biz seçimden önce ancak sözlerimizitutabileceğimiz, hesap sorabileceğimiz bir koalisyona gireceğimizi söylemiştik, aksinin mümkün olamayacağını söylemiştik” ifadelerini kullandı.

Gündemde daha önce denenmiş olan UBP-CTP koalisyonunun olması gerekirken sırf Halkın Partisi’ne baskı yapmak adına kendilerini öne atmaya çalışanların varlığına da işaret eden Özersay, Halkın Partisi’nin UBP ile değil koalisyon, görüşme bile yapmayacağını yineledi.

Özersay, Ulusal Birlik Partisi ile bir sıkıntıları bulunmadığını ancak parti içerisindeki kişiler üzerinde şaibeler olduğunu ileri sürerken, mevcut durumun varlığı sürerken koalisyona gitmeleri halinde verdikleri sözlerden uzaklaşmış olacaklarını söyledi.

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Son Güncelleme: 12.01.2018 22:09
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