ÖZERSAY: “ORTAK NOKTADA BULUŞULARAK ÇÖZÜLEBİLİR”

GÜNDEM KIBRIS

Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmelerini değerlendiren Özersay, “Kıbrıs sorununun bundan sonraki süreci ne olacak? Mağusa Limanı’nın AB kontrolünde açılması kabul edilebilir ama bunu ‘Mağusa Limanı içerisinde, AB’nin bir sağlık gözlemcisinin olabilmesine’ dönüştür bunu. Bu formüllerin geliştirilmesi için, biz hamle yapalım. Cenevre’de bu süreçlerin başlatılması lazımdı. Yeni açılımlarla bir şekillendirebilirdik. Ortak noktada buluşulmasıyla çözülebilecek bir şeydir bu” dedi.