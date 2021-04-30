Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
Elektriğe yüklü zam
Kapat

ÖZERSAY: “ORTAK NOKTADA BULUŞULARAK ÇÖZÜLEBİLİR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

30 Nisan 2021 Cuma 10:53
155 Okunma
ÖZERSAY: “ORTAK NOKTADA BULUŞULARAK ÇÖZÜLEBİLİR”

GÜNDEM KIBRIS

Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmelerini değerlendiren Özersay, “Kıbrıs sorununun bundan sonraki süreci ne olacak? Mağusa Limanı’nın AB kontrolünde açılması kabul edilebilir ama bunu ‘Mağusa Limanı içerisinde, AB’nin bir sağlık gözlemcisinin olabilmesine’ dönüştür bunu. Bu formüllerin geliştirilmesi için, biz hamle yapalım. Cenevre’de bu süreçlerin başlatılması lazımdı. Yeni açılımlarla bir şekillendirebilirdik. Ortak noktada buluşulmasıyla çözülebilecek bir şeydir bu” dedi.

Son Güncelleme: 30.04.2021 11:12
Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele'de ortak denetimler sürüyor
İskele'de ortak denetimler sürüyor
Pazar günleri yasak kalkıyor mu?
Pazar günleri yasak kalkıyor mu?
Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’nde incelemede bulundu
Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’nde incelemede bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim