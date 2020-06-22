Özersay: “Özel jetle gelenlerin bir kısmı Girne’de alışveriş yaptı, yemek yedi”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “özel jet” ve “kabine değişimi” konularda muhalefetten gelen soruları yanıtladı.

Özel jetle gelen söz konusu yatırımcıların, Lapta’ya gittiklerine dair bir bulgu bulunmadığını belirterek, “geliş maksatları, Bakanlar Kurulu’na belirtilen maksattan farklı” dedi.

Söz konusu uçağın gelişine, Bakanlar Kurulu üyelerinin izin verdiğini söyleyen Özersay, “Bu olağandışı dönemde, hızlı hareket etmek için bu tür adımların atıldığını” ifade etti.

Özersay, “Yatırım maksatlı gelmeleri konusu belki Resmi Gazete’de yayımlanması daha doğru olurdu” diyerek, “Bilgimiz ve onayımız vardı ama geliş maksatlarının, bize söylenenden daha farklı bir hal adlığı polisin verdiği raporla ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Özersay, söz konusu özel jetle gelen kişilerin bir kısmının Girne’ye giderek alışveriş yaptığını, yemek yediğini, diğerlerinin ise Mağusa’ya gidip bir görüşme yaptığını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın, ilk anda PGM ile istişare edip ilk bilgilerin ne olduğunu araştırılmasını talep ettiğini belirten Özersay, “Bu konunun daha detaylı araştırılması ve bazı ifadelerin alınması gerekecek. Ama Başsavcılığın da dahil olacağı suç unsuruna dönüşmesi, hangisi gerekliyse yapılacak. Polisten bize gelen ön belge 2 sayfadır. Bazı açılardan, soruşturmanın açılması gerektiği aşikardır” şeklinde konuştu.

Polis raporunda, gümrük denetiminin olmadığının ortaya çıktığını, bunun neden yapılmadığının araştırıldığını belirten Özersay, “Bilgi verilmediği için mi? Belli bir saatin dışında olduğu için mi?” ifadelerini kullandı.

KIBRIS POSTASI