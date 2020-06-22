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Özersay: “Özel jetle gelenlerin bir kısmı Girne’de alışveriş yaptı, yemek yedi”

Özersay, özel jetle gelen kişilerin bir kısmının Girne’ye giderek alışveriş yaptığını, yemek yediğini, diğerlerinin ise Mağusa’ya gidip bir dizi görüşme yaptığını söyledi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 14:20
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Özersay: “Özel jetle gelenlerin bir kısmı Girne’de alışveriş yaptı, yemek yedi”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “özel jet” ve “kabine değişimi” konularda muhalefetten gelen soruları yanıtladı.

Özel jetle gelen söz konusu yatırımcıların, Lapta’ya gittiklerine dair bir bulgu bulunmadığını belirterek, “geliş maksatları, Bakanlar Kurulu’na belirtilen maksattan farklı” dedi.

Söz konusu uçağın gelişine, Bakanlar Kurulu üyelerinin izin verdiğini söyleyen Özersay, “Bu olağandışı dönemde, hızlı hareket etmek için bu tür adımların atıldığını” ifade etti.

Özersay, “Yatırım maksatlı gelmeleri konusu belki Resmi Gazete’de yayımlanması daha doğru olurdu” diyerek, “Bilgimiz ve onayımız vardı ama geliş maksatlarının, bize söylenenden daha farklı bir hal adlığı polisin verdiği raporla ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Özersay, söz konusu özel jetle gelen kişilerin bir kısmının Girne’ye giderek alışveriş yaptığını, yemek yediğini, diğerlerinin ise Mağusa’ya gidip bir görüşme yaptığını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın, ilk anda PGM ile istişare edip ilk bilgilerin ne olduğunu araştırılmasını talep ettiğini belirten Özersay, “Bu konunun daha detaylı araştırılması ve bazı ifadelerin alınması gerekecek. Ama Başsavcılığın da dahil olacağı suç unsuruna dönüşmesi, hangisi gerekliyse yapılacak. Polisten bize gelen ön belge 2 sayfadır. Bazı açılardan, soruşturmanın açılması gerektiği aşikardır” şeklinde konuştu.

Polis raporunda, gümrük denetiminin olmadığının ortaya çıktığını, bunun neden yapılmadığının araştırıldığını belirten Özersay, “Bilgi verilmediği için mi? Belli bir saatin dışında olduğu için mi?” ifadelerini kullandı.

KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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a 2020-06-22 14:39:42

geldiler gittiler siz daha niye geldiler diye araştırın. anında çıkış yasağı, uçuş hava yasağı girecektiniz da anca o zaman çözerdiniz

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Misafir Avatar
Ben 2020-06-22 16:49:20 @a

Hayir HERSEYDEN ONCE saglik onlemleri alinmaliydi cunku konu halk sagligidir. Sen mi izin verdin ben mi izin verdim kavgasindan once saglik bakanligi ACILEN!! ONCE bu insanlarin kimlerle temas ettiklerini HEMEN arastirmaliydi, hepsi bulunup karantina altina alinmaliydi ve testleri yapilmaliydi izole edilip gozlenmeliydiler. Ama biz SOZUM ONA !! halkin sagligi icin bu kadar tantana yaratirken ASLINDA kimsenin de halk sagligini takmadigini cok guzel gostermistir bu olay. HEPSI DE SINIFTA KALDI YANI. Sonucta olay politik bir it dalasina dondu o kadar. Bunun daha ilerisini de malesef gorebilecek bir vizyona sahib degiliz . Kimse degil , hangi partiden olursa olsun. Tam bir fiyasko, utanc verici bir durum.

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Kktc 2020-06-22 15:15:53

Ha 3 gün önce ha 3 gün sonra ne kadsr uzattınız zaten serbest artık neyin peşindesiniz ne fark eder ha 3 gün önce geldiler ha 3 gün sonra hiç problem yokmuş gibi uzattınız

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Misafir Avatar
Ben 2020-06-22 16:44:39 @Kktc

Sorun o degil kardiss ayni birkac gun farki degil olay. Annamamissin. Ama sana anlatmaya da degmez. Bosveeer.

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