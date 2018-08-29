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Özersay: Özel sektör çalışanları için...

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yoksulluk ve engelli maaşı alan vatandaşlara yapılan katkının gelecek yıldan itibaren kalıcı olması için çalıştıklarını belirtti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:37
Özersay: Özel sektör çalışanları için...

Bakan Özersay ayrıca özel sektör çalışanlarına destek mahiyetinde kararlar alacaklarını da sözlerine ekledi.

Kudret Özersay'ın açıklaması şöyle:

"Dün aldığımız ilave ekonomik tedbirler arasında yoksulluk maaşı alanlara ve engelli bireylere bir defaya mahsus olmak üzere 1000'er TL katkı yapılması da var. Ek mesai hengamesi içerisinde bununun atlanmaması gerektiğini düşünürüm.

Bu katkı yeterli olmasa da, alım gücümüzün düştüğü bu kriz ortamında ekonomik olumsuzluklardan en fazla etkilenen bu vatandaşlarımıza bir nebze destek olmak amacını taşıyor. Hedefimiz gelecek yılın başından itibaren bu kesimin aldığı katkıyı kalıcı olacak şekilde artırmaktır.

Öte yandan kısa süre sonra ekonomik krizden en fazla etkilenen bir diğer kesim olan özel sektör çalışanı vatandaşlarımıza destek mahiyetinde kararlar alacağımızı da buradan bir kez daha duyurmak istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayHaberKKTCKıbrıs
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Ertaç Eser 2018-08-29 12:21:13

Gelecek yıl acaba siz olacakmısınız






Gelecek yıl siz olacakmısınız acaba ?


*

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bir vatandaş 2018-08-29 11:45:25

sayın bakanım umarım ki bu açıklamanız enerken zamanda gerçek olur ben özel de çalışan bir anne olarak sizin desteğinizi istiyoruz çocugma aldığım süt 45 tl ididün aldık 73 tl artık siz düşünün bir kutu süt 3 günde bitiyor bizim halimizi eşimde özelde çalışır

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cemal 2018-08-29 12:31:32

Bunu yapın 4 dönem sonra sandığa gidip ben de oy kullanacam

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Hikaye 2018-08-29 12:40:45

Kaçtane söylediğini yaptın da bunu yapacan halkınızı düşünseniz Türkiye ye gider gerekirse kapıda uyursunuz ha onuda yapmam diyorsaniz hükümet den çekilirsiniz ekme muhtaç bıraktınız be bizi nerdeyse süt pirinç kuyru olsa gireceyiz sayenizde

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Misafir Avatar
:) 2018-08-29 12:50:02 @Hikaye

deet

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Elif 2018-08-29 14:48:07

Umarım bekliyoruz ne zaman?

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