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Özersay: "Özgürgün olsaydı bu hükümeti kurmazdık"

Kıbrıs’a konuşan Kudret Özersay, Bugün UBP’nin Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar değil de Sayın Hüseyin Özgürgün olsaydı bu hükümeti yine de kurar mıydınız?” sorusuna “Tabi ki kurmazdık” yanıtını verdi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:17
Özersay: "Özgürgün olsaydı bu hükümeti kurmazdık"
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KIBRIS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Baturay’ın “Bugün UBP’nin Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar değil de Sayın Hüseyin Özgürgün olsaydı bu hükümeti yine de kurar mıydınız?” sorusuna “Tabi ki kurmazdık” yanıtını veren Özersay, şöyle devam etti:  

 “Hüseyin Özgürgün gibi yaşadığı ani zenginleşmeyi ve servetini izah edemeyen bir kişinin başında bulunduğu, kısa süre öncesine kadar da hükümette yer alan bazı bakanlar hakkında çok ciddi iddiaların olduğu bir parti ile koalisyon ortaklığı yapıp nasıl hesap sorabileceğiniz meçhuldür. Yani bizim için mesele, ‘bir siyasi partiye düşmanlık’ değil, ‘hesap soracağımız’ yönündeki sözümüzü tutma isteğimizdir”.

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Türkiye ile imzalanması beklenen ekonomik protokolle ilgili Türkiye’ye karşı güven verememe durumu yaşandı. Asıl sorun KKTC tarafı olarak mali konularda yeterince güvenilir görüntü veremiyor olmamızdı.

“Türkiye belirli bir ismin hükümette olmasını istemiyordu” diyemeyiz ama Maliye Bakanlığı bağlamında güven duymadıklarını ve birlikte uyum içerisinde çalışabileceklerine inanmadıklarını belli ediyorlardı.

Bize dahi güven vermeyen Maliye kredi ve hibeyi verecek olanla o güven ilişkisini kuramadı”

KAYNAK: KIBRIS GAZETESİ

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Anahtar Kelimeler:
ÖzersayÖzgürgünHaberKıbrıs
Yorumlar
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solcu 2019-05-29 10:51:45

hade be garagoz yalaka oyanı. herkes senın nasıl bır kısılıkte oldugunu anladı

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Bench press huseyin 2019-05-29 10:53:54

Be siz adam olsaydnz ilk verdiiniz sozleri dutup bu hirsizlari iceri sokardnz noldu gene unuduldu gitti ?

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Realist 2019-05-29 11:08:56

Le le lo lo hep fasa fiso.Halk gözünde inandırıcılığınızı yitirdiniz.İlk seçimde mahalleye.Turgay Avcı ne ise siz da onun seviyesine indiniz.!!!

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Hikaye 2019-05-29 12:06:26

Lo lo lo aynı parti değil mi maskara

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Vatandaş 2019-05-29 12:46:16

Burada yorum yaptığını zannedip aslında terbiyesizliğini açığa çıkartan üstteki “Kıbrıslı” arkadaşlar ne ise siyasetçiler de aynı. Siz kendinizi nerede görüyorsunuz ki siyasetçiler daha üstün davranışlar sergilesin. Bu kadarlıksınız işte

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Realist 2019-05-29 12:59:22 @Vatandaş

Senin Kıbrıs'lılarınan alıp veremediğin nedir be yeğen ? Herkes istediği şekilde yorum yapar.

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