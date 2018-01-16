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Özersay: "Partim koalisyona girerse, ben girmem"

Özersay, düşüncelerinin geçtiğimiz yıl sarf ettiği ‘Koalisyona sıcak bakmıyorum’ sözleri ile aynı doğrultuda olduğunu belirtirken, vaatlerini gerçekleştirebilmeleri için tek başına iktidara gelmeleri gerektiğini ifade etti.

16 Ocak 2018 Salı 10:31
Özersay: "Partim koalisyona girerse, ben girmem"
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Haberal Kıbrıslı'dan Candan Mert'in haberine göre, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay katıldığı bir  programda yaptığı açıklamada, düşüncelerinin geçtiğimiz yıl sarf ettiği ‘Koalisyona sıcak bakmıyorum’ sözleri ile aynı doğrultuda olduğunu belirtirken, vaatlerini gerçekleştirebilmeleri için tek başına iktidara gelmeleri gerektiğini ifade etti.

“HP tek başına iktidara gelebilir”

Halkın Partisi(HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, söylediklerini yapamayacakları bir ilişki biçimine girmeyecekleri konusunda duruşlarının net olduğunu kaydederken, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde siyasi anlamda yaptığı tahminlere gülenlerin olduğunu ancak günün sonunda siyasi anlamda yaptıkları tahminler sonucunda kötü olan şahısların bulunduğunu belirtti.  Kudret Özersay, bugün siyasi bir tahminde bulunduğunu ve bu tahmin çerçevesinde Halkın Partisi’nin tek başına iktidara gelebilmesinin mümkün olduğunu dile getirirken, “Yüzde 3-5 derlerken, yüzde 22’lik bir sonuç çıkardık” ifadelerini kullandı.

“Partim koalisyona girerse, ben girmem”

Halkın Partisi’nin ortaya koyduğu fikirlerden sapmadan yapabilmesinin yolunun tek başına iktidara gelmesi olduğunu kaydeden Özersay, bugün ülke ve siyasetinin gelmiş olduğu durumun ortada olduğunu ve bu yüzden koalisyonu kiminle yaparlarsa yapsınlar, kendi verdikleri sözleri tutmalarını mümkün kılmayacağını dile getirdi. Koalisyona girip girmeyeceği hususunda açıklamalarda bulunan Özersay, partinin bir karar organının olduğunu ve bu organın koalisyona girme kararı alması durumunda kendisinin bu koalisyonda yer almayacağını da sözlerine ekledi.

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