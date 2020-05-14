Özersay, Pileli'yi rahatlatacak çalışmanın detaylarını açıkladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıs Postası TV’ye bağlanarak Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin bugün gerçekleştirdiği eyleme ilişkin yarınki Bakanlar Kurulu’na, oradaki vatandaşları rahatlatacak bir öneri sunacağını söylemişti.

Özersay Haber Kıbrıs’a konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise Dışişleri Bakanlığı olarak bir görüş ortaya koyduklarını ve bir süredir üzerinde çalıştıkları fikirleri şekillendirdiklerini söyledi.

Özersay, “Risklerden bir tanesi Pile köyü içerisinde kalan vatandaşlarımızın bir kısmının Güney Kıbrıs’a geçmesi. Bir diğeri ise Güney Kıbrıs’a geçmese bile Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Rumlarla birlikte Pile içerisinde alışveriş yapması. Kendisi geçmese bile aynı evde kaldığı diğer insanlar Güney Kıbrıs’a gidip geliyor. Bu çok önemli bir risktir. Bu durum kapalı sistemi yerle bir eder” şeklinde konuştu.

Özersay, “Bu tarafa çalışmaya gelecek olan vatandaşlarımızın belirli şartlar çerçevesinde kişisel bir taahhütte bulunmaları ve bunun da gerek muhtar, gerek azalar, gerekse kendi içinde başka bir mekanizma ile denetlenmesi üzerine kurulu bir fikrimiz var” dedi.

Özersay şöyle devam etti:

“Eğer bir kişi haftanın belli günlerinde Kuzey Kıbrıs’a geçmek istiyorsa, işi varsa dükkanı varsa Güney Kıbrıs’a bu süre zarfında geçmeyeceğini, Pile içerisinde de alışveriş ve benzeri noktalarda da bulunmayacağını beyan edecek.”