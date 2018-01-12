Özersay: "Polise şikayette bulunduk"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay seçimi kazanamayan bazı eski bakanlar konusunda polise suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Özersay'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Seçimi kazanamayan ve milletvekili olamayan bazı eski Bakanların artık dokunulmazlık zırhı olmayacak, hatta artık bu zırh yok. Bu nedenle az önce itibariyle haklarında devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle polise şikayette bulunduk. Biz söylediklerimizi, sırf söylemiş olmak için söylemedik, yapmak yönünde irademiz vardır, gereğini yapmaya devam edeceğiz..."