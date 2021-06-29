Özersay: “Raşit Özsağlam, toplumunu seven, insanına sahip çıkan bir büyüğümüzdü”

Sosyal Medya

Yiğitler köyünde kerpiç evin çatısı çöktü, köy muhtarı Raşit Özsağlam hayatını kaybederken; Hacer Özsağlam ile Müseret Özsağlam yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Raşit Özsağlam için taziye mesajı yayımlayan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Pek çok konuda bölgenin ve köylünün sorunlarını, beklentilerini her zaman bizlerle paylaşan, toplumunu seven, insanına sahip çıkan bir büyüğümüzdü. Ailesinin, memleketin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin...” ifadelerini kullandı.