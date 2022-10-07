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Özersay: “Rum tarafı bu bahane ile kapılarını kapatabilir”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, gerek Güven Yaratıcı Önlemler üzerinden, gerek Barış Gücü ile ilgili konular üzerinden bir statü kazanımı elde etmenin çok mümkün olmadığına dikkat çekerek, “BM Genel Kurulu’nda 'KKTC’yi tanıyın' çağrısı yapılması, daha farklı bir statüye geçildiğinin göstergesi değil” dedi.

07 Ekim 2022 Cuma 18:50
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Özersay: “Rum tarafı bu bahane ile kapılarını kapatabilir”



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu 'Tek Manşet' adlı programa telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne işaret eden HP Genel Başkanı Özersay, "BM Barış Gücü'nün görev süresi her uzatıldığında KKTC'nin rızası alınmadan yapıldığı söyleniyor ve protesto ediliyor..." dedi. 

Özersay, Gazimağusa'da, 'Stefanik Kampı' diye de bilinen BM Barış Gücü'ne ait askeri kamp ile ilgili olarak 'kapatıp gidin' tavrından ziyade, KKTC ile bir anlaşma yapmaları gerektiğini belirtmiş olduklarını ifade etti.

“TARTIŞMA MESELESİ OLAN HAKLI TALEBİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDEKİ KULLANILAN YÖNTEMDİR”

KKTC’nin haklı olduğuna değinen Özersay, “Burada tartışma meselesi olan haklı talebin hayata geçirilmesindeki kullanılan yöntemdir” dedi, böyle bir restleşmeye gitmenin doğru olup olmadığını sordu.

“RUM TARAFI BU BAHANE İLE KAPILARINI KAPATABİLİR”

Özersay, böyle bir talebin ve restleşmenin BM’den çok büyük bir tepki görmeyeceğinden ancak Rum tarafının pandemi bahanesi ile kapılarını kapattıkları gibi bu olayı da bahane edip kapılarını kapatabileceklerinden aktardı, "Ekonominin bu kadar kötü olduğu bir noktada onu iyi düşünmek lazım” dedi.

“BM GENEL KURULU'NDA 'KKTC’Yİ TANIYIN' ÇAĞRISI YAPILMASI DAHA FARKLI BİR STATÜYE GEÇİLDİĞİNİN GÖSTERGESİ DEĞİL”

Gerek Güven Yaratıcı Önlemler üzerinden, gerek Barış Gücü ile ilgili konular üzerinden bir statü kazanımı elde etmenin çok mümkün olmadığına vurgu yapan Özersay, BM Genel Kurulu’nda Türkiye tarafından "KKTC’yi tanıyın" çağrısı yapılmasının daha farklı bir statüye geçildiğinin göstergesi olmadığını belirtti.

Kaynak : Kıbrıs Postası

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