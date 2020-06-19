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Özersay: “Sadece bir bakan değişikliğinden haberdardım”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Çalışma Bakanlığı konusundaki kabine değişikliğinin önceden bilgisinde olmadığını belirtti.

19 Haziran 2020 Cuma 16:28
1672 Okunma
Özersay: “Sadece bir bakan değişikliğinden haberdardım”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Çalışma Bakanlığı konusundaki kabine değişikliğinin önceden bilgisinde olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı öncesinde, TAK’ın sorusunu yanıtlayan Özersay, “Ben sadece bir bakanın değişeceğini biliyordum.  Belli ki Sayın başbakan bu sabah yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu yönde bir karar vermiştir” dedi.

Son Güncelleme: 19.06.2020 16:33
Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
Yorumlar
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Realist 2020-06-19 16:42:01

Gerçekten sesli güldüm :) Böyle zor zamanlarda bizi güldürdünüz ya,bu bile bir başarıdır :)

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vatandaş 2020-06-19 16:54:29

Sen sıfırı da tükettin be garagöz..üçün biri nasıl alınırmış seçimlerde göreceğiz..

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KKK 2020-06-19 16:56:33

Yapacaklarını hep Çavuşoğlu abisine soran sözde bir siyasi!

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Sefil 2020-06-19 16:59:06

Başkan dogru yapmış sayın bakan işçinin elini kolunu baglamaktan başka birşey yapmadı

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halk 2020-06-19 19:03:06

secım zamanı bu yapılanlardan sonra halk bu basdakılerı secer ıse demek kı hıcbır sey bılmezler

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