Özersay: “Sadece bir bakan değişikliğinden haberdardım”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Çalışma Bakanlığı konusundaki kabine değişikliğinin önceden bilgisinde olmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı öncesinde, TAK’ın sorusunu yanıtlayan Özersay, “Ben sadece bir bakanın değişeceğini biliyordum. Belli ki Sayın başbakan bu sabah yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu yönde bir karar vermiştir” dedi.
Son Güncelleme: 19.06.2020 16:33
Gerçekten sesli güldüm :) Böyle zor zamanlarda bizi güldürdünüz ya,bu bile bir başarıdır :)
Sen sıfırı da tükettin be garagöz..üçün biri nasıl alınırmış seçimlerde göreceğiz..
Yapacaklarını hep Çavuşoğlu abisine soran sözde bir siyasi!
Başkan dogru yapmış sayın bakan işçinin elini kolunu baglamaktan başka birşey yapmadı
secım zamanı bu yapılanlardan sonra halk bu basdakılerı secer ıse demek kı hıcbır sey bılmezler