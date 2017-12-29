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Özersay: "Sandığa katılım oranı yüksek olacak"

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Halkın Partisi lideri Kudret Özersay bazı kesimlerin iddia ettiğinin aksine 7 Ocak seçimlerinde sandığa gidip oy kullanacak olanların sayısının yüksek olacağını söyledi.

29 Aralık 2017 Cuma 11:03
Özersay: "Sandığa katılım oranı yüksek olacak"
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Halkın Partisi lideri Kudret Özersay bazı kesimlerin iddia ettiğinin aksine 7 Ocak seçimlerinde sandığa gidip oy kullanacak olanların sayısının yüksek olacağını söyledi. Sandığa katılım oranı yüksek olacak diyen Özersay “yıllardır sandığa gitmediğini ama bu seçimlerde sandığa giderek Halkın Partisini deneyeceğini söyleyen çok sayıda seçmen gördüm. Memleketin dört bir yanında yaptığımız ziyaretlerde vatandaşların Halkın Partisi’ne güven duyduğunu ve oyunu vermek için sandığa gideceğini görüyorum” ifadelerini kullandı. Halkın Partisi milletvekili adayları Akdoğan ve Vadili’yi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, göreve geldiklerinde yapacakları icraatları anlattı. Ziyaretler sırasında düzenlenen sohbet toplantılarında vatandaşlara hitap eden HP lideri Özersay 7 Ocak seçimlerinin ülkenin siyasal yaşamında en önemli kırılma noktalarından birisi olacağını ve Halka güvendiklerini vurguladı.

“ÖNEMLİ OLAN SÖYLEMEK DEĞİL YAPMAKTIR”

Siyasi partilerin yıllarca seçim manifestosu, hükümet programı, koalisyon programı, parti programı ve benzeri belgeler hazırladıklarını ve yıllar içerisinde bunların içeriğinin de benzeştiğini söyleyen Özersay “ülkemizde gelinen noktada söylenenlerden çok, neyin yapılacağı ya da kimin söylediklerini yapma iradesi olduğu çok daha önemlidir. Biz ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimiz, vizyonumuz, manifestomuz konusunda kendimize güveniyoruz. Öte yandan Halkın Partisi’ni diğer partilerden ayıran asıl önemli nokta verdiği sözleri tutabilecek, söylediklerini belli siyasi bedeller ödemek pahasına siyasi kararlılık göstererek yapabilecek yegane parti olmasıdır” saptamasında bulundu. Toplumun farklı kesimleriyle çok sağlıklı bir diyalog kurduklarını ama menfaat ilişkisi içerisine girmediklerini de söyleyen Özersay “bu açıdan da kendimize güveniyoruz. Geçmişte kendisine Halk tarafından ülkeyi yönetme imkanı verilenler bu umudu boşa çıkardılar çünkü iktidara gelebilmek için birtakım menfaat ilişkileri kurdular. Biz temas ettiğimiz herkese sadece ve sadece yapabileceklerimizin sözünü veriyoruz ve popülist söylemlerde bulunmuyoruz. Bu nokta yeni siyaset anlayışının en önemli yanıdır” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK DEĞİŞİM CESARETLE OLUR”

HP lideri Özersay “ülkenin geleceğini, çocuklarının ve torunlarının istikbalini düşünen herkes değişim için cesaret göstermelidir ve gösterecektir. Sadece kişilerin, isimlerin veya hükümetlerin değişmesi değil zihniyet değişikliğine ihtiyacımız olduğu bir realitedir. Bu da Halkın iradesiyle olur. Vatandaşlara çağrım cesur olmaları, sandık başına gittiklerinde kimsenin etkisi altında kalmaksızın cesaretle değişime destek vermeleridir. Biz Halkın Partisi olarak Halka güveniyoruz. Tüm algı operasyonlarına rağmen herkesin artık her şeyin farkında olduğunu unutmayalım. Bu değişim olacak ve bunu bu ülkenin cesur insanları yapacak” ifadelerini kullandı.  

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