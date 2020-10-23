Özersay seçim masraflarını açıkladı

Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçim masraflarını açıkladı. Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaptığı harcamaların dökümünü kamuoyu ile paylaştı. Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde 940.701.71 TL harcandığını belirtti.

Özersay, açıklamasının tamamında "Her seçim sürecinde yaptığımız gibi son gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili olarak da harcamalarımızın dökümünü kamuoyuyla paylaşıyoruz. Siyasette hesap verebilirliğin gereği olarak bunun yapılmasını önemsiyoruz. Bir kez daha seçimde bana oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.