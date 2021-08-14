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Özersay: “Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Muratpaşa, Sandallar ve Atlılar’daki Kıbrıslı Türklere yönelik toplu katliamda hayatını kaybeden şehitlerin unutulmayacağını vurguladı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:28
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Özersay: “Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız”

HP’den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Atlılar, Muratağa ve Sandallardayız. İnsanlık adına utanç duyulması gereken katliamlarda şehit edilen masum insanlarımızı törenlerle anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız ama kin, nefret ve düşmanlık üretmek için değil tarihimizden ders çıkarmak için. ‘Milli ve Manevi değerlerimiz’ ne eksiktir, ne de zayıf. Biz Kıbrıs Türk Halkı olarak tarihimizi gayet iyi biliyoruz. Tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Tümüne minnettarız.”

Son Güncelleme: 15.08.2021 00:03
Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayHalkın Partisi
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