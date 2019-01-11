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Özersay: Sesimizi duyurabilmenin verdiği iç huzurla günü tamamlıyoruz

11 Ocak 2019 Cuma 11:29
Özersay: Sesimizi duyurabilmenin verdiği iç huzurla günü tamamlıyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki temaslarını sürdürüyor.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington’da ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi ve Demokrat seçilmiş Kongre üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

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Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“Memleket yeni güne uyanırken, biz ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi ve Demokrat seçilmiş Kongre üyeleri ile yaptığımız görüşmelerde derdimizi, hassasiyetlerimizi, vizyonumuzu anlatabilmenin, bir başka ifadeyle sesimizi duyurabilmenin verdiği iç huzurla burada günü tamamlıyoruz…Yarın da yoğun bir gün olacak. Çalışmaya devam!”

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayABDTemaslarSosyal MedyaHaberGündemKıbrıs
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