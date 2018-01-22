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Özersay: "Şiddet içeren eylemler kabul edilemez"

Özersay, “Saldırılar kabul edilemez, akla mantığa sığmaz” ifadelerini kullandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:20
Özersay: "Şiddet içeren eylemler kabul edilemez"
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Saldırılar kabul edilemez, akla mantığa sığmaz” ifadelerini kullandı.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Afrika gazetesinin yazdıklarına, görüşlerine katılmayabilirsiniz ki ben de 1974 müdahalesi ve Afrin konusunda yazdıklarına katılmıyorum, bunu protesto da edebilirsiniz ancak bugün yapılan ve şiddet içeren eylemler, saldırılar kabul edilemez, akla mantığa sığmaz, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz ve basın özgürlüğüne saldırıdır. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 15:08
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Doğru Söz 2018-01-22 14:30:54

Tedbir almayanlar/alamayanlar, bir Gazete ve Meclisi koruyamayanlar derhal istifa etsin! Nerede devlet? Nerede hukuk devleti? İşte yeni akım Türk felsefesi. SN. Erdoğan ne işaret ederse zavallılar ziyadesi ile onu yapma yarışında. Basitliğin bu kadarına pes
doğrusu! Hukuk Devleti ha! Hadi ordan!

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