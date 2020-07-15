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Özersay: ''Silinen görüntülerdeki o bakan HP’den değil''

Ali Baturay ile Markaj Programına katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay jet kriziyle ilgili merak edilen o soruyu ilk yez yanıtladı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:29
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Özersay: ''Silinen görüntülerdeki o bakan HP’den değil''

Ali Baturay ile Markaj Programına katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay jet kriziyle ilgili merak edilen o soruyu ilk yez yanıtladı. 

Silininen kamera görüntülerindeki bakanın Halkın Partisi'ninden olmadığını ifade eden Bakan Özersay, "Silinen görüntüler teknik olarak geri getirilebilir, polisin bu yönde çalışması sürüyor." dedi.

"VİCDANIM RAHAT"

Özel jet kriziyle ilgili vicdanım rahat diyen Kudret Özersay, polise ifade verdiklerini ve mecliste'te bu konuda açıklama yaptığını dile getirdi. 

Özersay, "Silinen görüntüler de o bakan HP’den değildir. Bir kısmı silindi. Bizim görmemizi istemedikleri bir şey vardı. Silinen görüntüler teknik olarak geri getirilebilir, polsin bu yönde çalışması sürüyor. Rapaora bu görüntülerin bir kısmının silindiğinin yazılmasını istedim." ifadelerini kullandı.

KAYNAK : HABER KIBRIS

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayÖzel Jet Krizi
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