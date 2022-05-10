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Özersay: Sine-i millete dönme seçenekler arasında yer alıyor

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, "Kendi içimizde tepki olarak farklı seçenekleri tartışıyoruz. Sine-i millete dönme seçenekler arasında masada duruyor... Henüz bir karar almadık." dedi.

10 Mayıs 2022 Salı 18:45
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Özersay: Sine-i millete dönme seçenekler arasında yer alıyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Özersay, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel’e hükümet kurma görevinin verilmesine işaret ederek, herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmayacaklarını aktardı. 

Özersay, HP olarak bu oyunun parçası olmayacaklarını vurgulayarak, “Bu yaşadıklarımız normal değildir” dedi.

Farklı seçeneklerin masada olduğunun altını çizen Özersay, “Kendi içimizde tepki olarak farklı seçenekleri tartışıyoruz. Henüz bir karar almadık. Ancak ülke demokrasisine ciddi bir şekilde zarar vereceklerini defalarca söyledik ve uyardık. Sine-i millete dönme seçenekler arasında masada duruyor. Süreci ileriye taşırlarsa hangi tepkiyi vereceğimize Parti Meclisi karar verecek” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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