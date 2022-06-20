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Özersay: Sineye çekersek "kurtaracak" bir devlet bulamayacağız

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

20 Haziran 2022 Pazartesi 18:33
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Özersay: Sineye çekersek "kurtaracak" bir devlet bulamayacağız
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Özersay'ın açıklaması şu şekilde;

"Muhalefet Meclis'te etkisizleştiriliyor, kaale alınmıyor derken tam da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Muhalefetin "egemenlik devri içeriyor, Anayasaya aykırı, kişisel verilerin bir özel şirketin eline geçmesine neden olabilir, ulusal güvenliği ve veri güvenliğini tehlikeye sokacak bir durum ortaya çıkaracak" dediği Türkiye-KKTC e-devlet işbirliği protokollerinden birisi bugün tüm itirazlara rağmen Meclis'te onaylandı. Komitede ve Genel Kurul'da yapılan konuşmalar meşru olmayan hükümet yetkililerinin BİR KULAĞINDAN GİRDİ ÖBÜRÜNDEN ÇIKTI. Ne içeride yetkili bir kurum yaratalım ÖNERİSİNİ dikkate aldılar, ne de ANAYASAYA AYKIRI iddiasını! 

Üstelik Anaysamıza göre onaylanan antlaşmaların anayasaya aykırılığını ileri sürerek Anayasa Mahkemesine başvurulması da mümkün değil.

Meclis'te meşru olmayan ve muhalafeti de kaale almayan bir hükümetle hükümet-muhalefet ilişkisi kurup Meclis'te devam ettikçe HER GEÇEN GÜN KAYBEDECEĞİZ. Kurumların ve devletin itibarı açısından da, Halk iradesi açısından da geçen her gün GERİ DÖNÜLMEZ ZARARLAR ortaya çıkacak ve gelecekte son pişmanlık fayda etmeyecek. Hükümetin kendi doğası içerisinde değişmesini beklerseniz, o gün geldiğinde iş işten geçmiş olacak. Ama daha da kötüsü bu ve benzeri meşru olmayan hükümetler de KANIKSANMIŞ, NORMALLEŞTİRİLMİŞ olacak.

Sineye çekip normalleştirirsek yarın "kurtaracak" bir devlet, bir memleket bulamayacağız!"

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayHalkın PartisiHP
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