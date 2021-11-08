Özersay: Son bir yılda ciddi bir değerler erozyonu yaşadık

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.



“SON BİR YILDA CİDDİ BİR DEĞERLER EROZYONU YAŞADIK”



Özersay, “Son bir yıllık süreçte HP olarak bazı konularda bazı dersler çıkardık. Seçimden sonra kurulacak hükümetlerin 6 ayda bitmemesi lazım. Mümkün olduğunca çok çaba gösterip uzun ömürlü ve siyasi istikrarı sağlayacak hükümetlerin kurulması lazım. Bunun bilinciyle seçime giriyoruz. Uzun süredir vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz ve vatandaşın çok tepkili olduğunu görüyoruz. Gördüğümüz şey vatandaşın en büyük rahatsızlığının geçim olduğu. Çok büyük bir pahalılık var. Yüzde 30-40 oranında fakirleştik. Ekonomiyle ilgili devlet devlet olduğunu hissettirebilirdi. Ama bir önceki azınlık hükümetinin hiç umurunda olmadı. YDP’nin de UBP’nin de derdi kurultay oldu. Ülkenin bir yıllık kaybı oldu ve siyasi anlamda da tam bir yıkım yaşandı. Ciddi bir değerler erozyonu yaşadık ve bunu iliklerimize kadar hissettik” dedi.