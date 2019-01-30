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Özersay: “Sondaj yapılacak noktayı belirliyoruz”

Özersay Deutsche Welle’ye Konuştu

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:59
Özersay: “Sondaj yapılacak noktayı belirliyoruz”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Barbaros gemisinin Kıbrıs’ın güneyinde KKTC tarafından ilan edilen sahalarda sismik araştırma yapmaya başlaması konusunda demeç verdi. 

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Özersay “biz daha önce ne söylediysek, şimdi onu yapıyoruz. Artık sondaj yapma aşamasına geldik, bunun için sondajın yapılacağı noktayı saptayacağız. Bu nedenle Barbaros Hayrettin Paşa gemisi KKTC tarafından daha önce ilan edilmiş olan F ve G ruhsat sahaları bölgesine sismik araştırma yapmak üzere intikal etti. Sondaj bu çalışma sonrasında tespit edilecek yerde yapılacak. Orada yapacağı son araştırmayla, TPAO tarafından yakında yapılacak olan kazının tam yerini belirleyeceğiz. Zira KKTC adına yapılacak olan kazı sırf yapılmış olsun diye yapılmayacak, gerçekten doğalgaz bulunma ihtimali yüksek olan noktada kazı yapılacak” ifadelerini kullandı.
 

“BU ALANLAR KKTC TARAFINDAN İLAN EDİLDİ, KAZI DA BİZİM ADIMIZA”
Başbakan Yardımcısı Özersay “KKTC olarak biz sadece adanın kuzeyinde değil aynı zamanda güneyinde de bazı sahalar belirledik ve ilan ettik, aynen Kıbrıs Rum tarafının ilan ettiği gibi. Bir şirket olarak KKTC adına kazı yapsın diye TPAO’ya lisans verdik, aynen Kıbrıs Rum yönetimi ENI ve EXXON firmalarına lisans verdiği gibi. Şimdi de kazılara başlayacağımız yerleri saptayacağız ve kazmaya başlayacağız, aynen Kıbrıs Rum idaresinin yaptığı gibi” dedi.
 

“ÇÖZÜMDEN ÖNCE DOĞAL GAZDA İŞBİRLİĞİ ÖNERİMİZ GEÇERLİDİR”
Kıbrıs Türk tarafının kapsamlı çözümden önce de doğalgaz konusunda iki taraf arasında işbirliği yapılmasına dair önerisinin hala geçerli olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanı Özersay “doğalgaz konusu bir çatışma unsuru olsun istemiyoruz ve biliyoruz ki eğer çözümden de önce bu konuda oturup konuşur, işbirliği yapmaya başlarsak o zaman Doğu Akdeniz bölgesi çok daha istikrarlı bir bölge haline gelir. Bu bölgedeki tüm aktörler arasında ticaretin ve işbirliğinin gelişmesi karşılıklı bağımlılık yaratacağından kimse o noktadan sonra çatışma ihtimalini göze alamayacaktır. Bölge barışı için işbirliği ve karşılıklı bağımlılık elzemdir diye düşünüyoruz ve önerimiz hala geçerlidir” şeklinde konuştu.

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Kudret ÖzersaySondajBarbaros GemisiSismik AraştırmaHaberGündemKıbrıs
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