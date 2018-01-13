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Özersay: “Soracağımızı söylediğimiz o hesabı soruyoruz”

Halkın Partisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı oldukları dönemde adları birçok şaibeli işe karıştığı iddia edilen, Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst için polise şikayette bulundu...

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:48
Özersay: “Soracağımızı söylediğimiz o hesabı soruyoruz”
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Halkın Partisi, 7 Ocak’ta yapılan seçimde sandıktan çıkamayan ve böylece dokunulmazlık zırhı kalkan bazı eski vekiller için devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle, polise şikayette bulundu.

Yeni Bakış gazetesinden Deniz Abidin'in elde ettiği bilgiye göre, Ulaştırma Bakanı oldukları dönemde adları birçok şaibeli işe karıştığı iddia edilen Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst için Halkın Partisi, polise şikayette bulundu.  
Halkın Partisi dün sabah polise giderek Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst hakkında şikayette bulundu.

HP Başkanı Özersay: “Soracağımızı söylediğimiz o hesabı soruyoruz”

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a konuşan Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin verdiği sözlerin gereğini yapmakta olduğunu belirterek, “Seçim döneminde soracağımızı söylediğimiz o hesabı soruyoruz. Seçim öncesi verdiğimiz sözleri unutmadık” diye konuştu.

Ombudsman Raporu’nda yer almıştı

Tahsin Ertuğruloğlu, görevde olduğu sürede ihalesiz bir şekilde Ercan Havaalanı’nın denetlenmesi için özel bir şirketten denetim hizmeti satın almış, bu konu Ombudsman raporlarında da yer almıştı.

Ercan Havaalanı'nın denetlenmesiyle ilgili Ombudsman raporunda şunlar yer aldı;

1. KKTC Ulaştırma Bakanlığı, uhdesine düşen bu idari sorumluluğu yurt dışında bulunan şirketlere verirken kararını veya bu konuda karar alırken yasalarla belirlenen kriterleri dikkate aldı mı? Hizmet bedeli, 11,250.000 ABD Dolar (On Bir Milyon İki Yüz Elli Bin Amerikan Doları) olan bu iş ile ilgili neden ihaleye çıkılmadı?

2.Bakanlık tarafından ihaleye çıkılmadığına göre Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıtlı bulunan şirketler bu durumdan nasıl haberdar oldular? Onlar adına elden teklifi kim veya kimler yaptı?

3. İhalesiz ve elden yapılan teklifler ışığında Bakanlık nasıl bir karara vardı?

4. 9 Aralık 2014 tarihinde toplam 10,000.-TL sermaye ile kurulan Diamond Green Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi’nin (Sicil no:950385) ve APCO Teknik Müşavirlik ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin ( sicil no: 372319) yöneticileri kimlerdir? KKTC Ulaştırma

Bakanlığı, hangi referansı veya kıstası göz önünde bulundurarak böyle bir seçim yaptı?

5. Yurt dışında kurulan bu şirketlerle ilgili herhangi bir araştırma yapıldı mı? Yöneticileri ile ilgili iyi karakter belgesi alındı mı?

Devleti zarara uğratmaya yönelik girişim

Yine Ombudsman raporunda yer alan ifadelere göre, Tahsin Ertuğruloğlu’nun hiçbir yetkilisini tanımam demesine karşın 11,250.000 ABD Dolar’a iş bağladığı Diamond  Green Yönetim ve Danışmanlık  Hizmetleri Limited Şirketi’nin ortağı ve aynı zamanda müdürü olan Sn. Ömer Elmas’ı bir çok kez Ercan Havaalanı’ndan kendi özel makam aracı ile aldırmış ve bu şahısla bir çok kez görüşmüştür. Bu bilgiler ışığında, Sn. Tahsin Ertuğruloğlu’nun sözkonusu şirket yetkililerini tanımadığını söylemek mümkün değildir” şeklinde ifadelere de yer verildi.

“Ertuğruloğlu, doğabilecek zararı ödemek zorunda kalabilir”

Ombudsman, raporun sonunda ise şu ifadelere yer verdi;

“Ulaştırma Bakanlığı’nın söz konusu kararına tabi şirketlerin Devletimiz aleyhine herhangi bir yasal işlem başlatmaları ve davalarında başarılı olmaları halinde, Devletimiz ve keza İyi İdare Yasası tahtında Sayın Tahsin Ertuğruloğlu doğabilecek zararı ödemek zorunda kalabilirler.”

İhale şartnamesini 4 yıl daha uzattı

Kemal Dürüst’ün ise, Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde talebi doğrultusunda Bakanlar Kurulu’nu toplayarak devleti zarara uğratacak bir şekilde Taşyapı İnşaat sahibi Emrullah Turanlı’ya 25 yıllığına kiralanan Ercan Havaalanı’nın “işletme haklarının devredilmesine ilişkin” ihale şartnamesini 4 yıl daha uzatmıştı.

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