Özersay sordu: Bunun sorumlusu da mı Rusya-Ukrayna krizi ?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Sosyal sigorta emeklilerinin bir bölümünün maaşı asgari ücretin altına düştüğünü ifade ederek bu ay ödenmediklerini hatırlattı.

Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden "Bunun sorumlusu da mı Rusya-Ukrayna krizi" paylaşımında bulunarak hükümete tepkisini gösterdi.

Özersay'ın paylaşımı şu şekilde:

Sosyal sigorta emeklilerinin bir bölümünün maaşı asgari ücretin altına düştü, yani aylık 3 bin TL civarında! Bu yetmezmiş gibi bu kadar zamandır her ayın en geç 28’inde ödenen bu insanlarımız bu ay ödenmediler, yarın ayın 30’u. Zaten geçinemeyen bu insanları, en azından bu durumda olan insanımızı düşünüp hesabınızı kitabınızı buna göre yapmanız gerekmez miydi? Gerçekten olacak şey değil, bunun sorumlusu da mı Rusya-Ulrayna krizi!!

#KötüYönetimKaderDEĞİL